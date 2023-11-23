Theo nguồn tin cảnh sát, nghi phạm đã hành hạ bé gái trong hai năm qua.

Theo The Times of India, nghi phạm được xác định là Ganesh Kumre, 29 tuổi, có tiền sự phạm tội, đã bị bắt giữ sau cáo buộc tấn công tình dục một bé gái 14 tuổi, đốt bé gái bằng tàn thuốc và cạo đầu bé gái ở thành phố Akola, Maharashtra, Ấn Độ.

Để đối phó với tội ác man rợ này, Phó Thủ hiến Devendra Fadnavis, người chịu trách nhiệm quản lý danh mục nhà ở, đã cam kết sẽ có hành động nghiêm khắc.

Theo báo cáo thông tin đầu tiên (FIR), Kumre là một tên côn đồ địa phương ở khu vực Khadan. Anh đã tấn công tình dục bé gái vào ngày 15 và 16/11, tra tấn bé gái bằng tàn thuốc và còn cắt tóc của bé gái.

Phát biểu với các phóng viên ở Nagpur hôm thứ Hai, ông khẳng định rằng người gây nên về tội ác này sẽ phải đối mặt với hậu quả, đồng thời nhấn mạnh rằng các lệnh đã được ban hành để bắt đầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Cảnh sát Akola, cha của nạn nhân được thuê làm công nhân. Quan chức này cho biết: “Kumre có tiền sự phạm tội. Anh đã quấy rối bé gái trong hai năm qua”.

Đáng chú ý, vụ tấn công tình dục được dư luận chú ý sau ngày 16/11 khi người dân địa phương trình báo sự việc với cảnh sát.

Vụ án đã được đệ trình theo nhiều điều mục khác nhau, bao gồm Mục 363 (bắt cóc), Mục 376 (hiếp dâm), Mục 354 (Tấn công hoặc dùng vũ lực đối với phụ nữ với mục đích xúc phạm) của Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC).

Ngoài ra, các điều khoản của Luật Phòng chống Trẻ em khỏi Hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) cũng đã được viện dẫn, theo xác nhận của một quan chức cảnh sát.

Kumre bị bắt vào ngày 18/11 và bị cảnh sát giam giữ đến ngày 21/11, theo xác nhận của nhà chức trách.

Cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành.

(Danh tính của nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao về các vụ án liên quan đến tấn công tình dục).