Cô gái 16 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trong ô tô khi đi tham dự sự kiện: Nghi phạm lái xe vào khu rừng, mở nhạc thật lớn để át tiếng khóc của nạn nhân

Thế giới 23/11/2023 10:21

Theo người nhà nạn nhân, cô gái 16 tuổi được cho là đã bị cưỡng hiếp tập thể trong ô tô vào thứ Tư (15/11), khi đang trên đường cùng chị gái đến tham dự một sự kiện.

Theo India Today, một cô gái 16 tuổi bị cưỡng hiếp trong một chiếc ô tô đang di chuyển ở quận Dindori, Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ, vào thứ Tư ngày 15/11. Vụ việc xảy ra ở khu vực Bajag của thành phố.

Theo cảnh sát, cô gái 16 tuổi cùng với chị gái đang trên đường tham dự một sự kiện được tổ chức để kỷ niệm ngày sinh của Birsa Munda (một nhà hoạt động vì độc lập của bộ lạc Ấn Độ và là anh hùng dân gian thuộc bộ tộc Munda). 

Khi họ bắt đầu đi về phía địa điểm, 4 nghi phạm đến từ làng của cô gái đã yêu cầu dừng xe và đề nghị cho họ đi nhờ.

Vừa ngồi vào xe, nghi phạm đã lái xe vào khu vực rừng và cưỡng hiếp cô gái. Họ còn mở nhạc thật lớn trong xe với ý định át tiếng khóc của cô.

Sau khi xảy ra sự việc, cô gái đã kể lại cho người nhà.

Cô gái 16 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trong ô tô khi đi tham dự sự kiện: Nghi phạm lái xe vào khu rừng, mở nhạc thật lớn để át tiếng khóc của nạn nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo người nhà cô gái, ngay trong ngày, gia đình nạn nhân đã đến cảnh sát địa phương để trình báo sự việc nhưng đơn tố cáo của họ không được chấp nhận.

Sau đó, vào ngày 18/11, khi gia đình nạn nhân đến trụ sở quận Dindori và khiếu nại với các quan chức cấp cao thì vụ việc của họ đã được ghi nhận.

Phát biểu về vụ việc, Giám đốc Cảnh sát bổ sung của Dindori cho biết vụ án đã được đăng ký theo các điều mục liên quan của Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật Phòng chống Trẻ em khỏi Hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO). 

Vị quan chức cảnh sát này cũng nói thêm rằng một trong những nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Khi được hỏi liệu đây có phải là một vụ cưỡng hiếp tập thể hay không, vị quan chức này cho biết: "Cuộc điều tra về vụ việc này đang diễn ra và các chi tiết chính xác sẽ được chúng tôi cho biết sau khi có kết quả".  

Về vấn đề được cho là có sơ suất của các quan chức cảnh sát địa phương trong việc lập hồ sơ vụ án, ông nói thêm: "Nếu cuộc điều tra phát hiện ra sai phạm thì chúng tôi cũng sẽ có biện pháp xử lí".     

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