Một cô gái 24 tuổi bị 3 người đàn ông quấy rối và cố gắng cưỡng hiếp tại công viên đã đến đồn cảnh sát để tố cáo sau khi trốn thoát.
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Theo The Times of India, 3 người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc quấy rối và cố gắng cưỡng hiếp một phụ nữ 24 tuổi ở Koh-e-Fiza, Bhopal, Ấn Độ, hôm thứ Tư.
Cảnh sát cho biết 3 nghi phạm đã được xác định là Vivek, Sudhir và một người khác. Nghi phạm Vivek làm nhân viên thang máy tại một bệnh viện công. Cảnh sát cho biết nạn nhân cũng làm việc trong cùng một bệnh viện với Vivek.
Cảnh sát cho biết Vivek đã yêu cầu nạn nhân đi cùng với lý do bàn bạc một số vấn đề quan trọng. Cảnh sát cho biết thêm nạn nhân đã đi cùng Vivek đến một công viên. Hai người bạn của Vivek cũng đến đó.
Cảnh sát cho biết Vivek và bạn bè đã quấy rối nạn nhân, nhưng khi cô báo động thì cả 3 đã bỏ trốn.
Cảnh sát cho biết nạn nhân sau đó đã đến đồn cảnh sát và tố cáo 3 người này. Cảnh sát cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để bắt giữ nghi phạm.