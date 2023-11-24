Cô gái 24 tuổi bị 3 người cưỡng hiếp tại công viên: Thủ phạm là người không ai ngờ tới, hẹn gặp riêng với lý do công việc

Thế giới 24/11/2023 09:27

Một cô gái 24 tuổi bị 3 người đàn ông quấy rối và cố gắng cưỡng hiếp tại công viên đã đến đồn cảnh sát để tố cáo sau khi trốn thoát.

Theo The Times of India, 3 người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc quấy rối và cố gắng cưỡng hiếp một phụ nữ 24 tuổi ở Koh-e-Fiza, Bhopal, Ấn Độ, hôm thứ Tư. 

Cảnh sát cho biết 3 nghi phạm đã được xác định là Vivek, Sudhir và một người khác. Nghi phạm Vivek làm nhân viên thang máy tại một bệnh viện công. Cảnh sát cho biết nạn nhân cũng làm việc trong cùng một bệnh viện với Vivek. 

Cô gái 24 tuổi bị 3 người cưỡng hiếp tại công viên: Thủ phạm là người không ai ngờ tới, hẹn gặp riêng với lý do công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết Vivek đã yêu cầu nạn nhân đi cùng với lý do bàn bạc một số vấn đề quan trọng. Cảnh sát cho biết thêm nạn nhân đã đi cùng Vivek đến một công viên. Hai người bạn của Vivek cũng đến đó. 

Cảnh sát cho biết Vivek và bạn bè đã quấy rối nạn nhân, nhưng khi cô báo động thì cả 3 đã bỏ trốn. 

Cảnh sát cho biết nạn nhân sau đó đã đến đồn cảnh sát và tố cáo 3 người này. Cảnh sát cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để bắt giữ nghi phạm.  

Bé gái 11 tuổi bị 7 người bạn của anh trai cưỡng hiếp tập thể, 6 trong 7 thủ phạm là anh em ruột

Bé gái 11 tuổi bị 7 người bạn của anh trai cưỡng hiếp tập thể, 6 trong 7 thủ phạm là anh em ruột

Một quan chức địa phương cho biết vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều ngày 3/11. Có 6 trong số 7 nghi phạm là anh em ruột và người còn lại là bạn của họ.

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Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

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