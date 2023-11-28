Theo cảnh sát địa phương, vụ án mạng xảy ra vào ngày 19/11 nhưng mãi đến 4 ngày sau lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể.

Theo tờ Times of India, một cô gái 15 tuổi đã bị hãm hiếp, sát hại dã man và thi thể bị vứt xuống ao làng ở Madhya Pradesh, Ấn Độ, cảnh sát cho biết hôm thứ Hai. Một người đàn ông 41 tuổi đã có vợ đã bị bắt.

Vụ án mạng xảy ra vào ngày 19/11 nhưng mãi đến 4 ngày sau lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể. Và nghi phạm, Rambhajan Kewat, đã bị bắt giữ vào Chủ nhật (26/11), một tuần sau vụ giết người.

Một quan chức địa phương cho biết "Đây là một vụ án giết người mù quáng".

Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo tờ báo này, một nguồn tin cho biết, nghi phạm đã quen biết nạn nhân một thời gian. Ngày 19/11, nghi phạm lấy lý do nào đó gọi cô gái đến trang trại của mình rồi cưỡng hiếp cô, bóp cổ và vứt xác xuống ao.

Cảnh sát cho biết, khi thông tin cô gái mất tích đang được lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm, nghi phạm thậm chí còn tham gia các nhóm tìm kiếm và giả vờ đi tìm cô gái.

Sau khi thi thể của cô gái được tìm thấy vào ngày 23/11, cảnh sát bắt đầu dò hỏi dân làng và phát hiện ra rằng dì của cô gái đã nhìn thấy cô cùng nghi phạm trước đó vào ngày cô mất tích. Hóa ra nghi phạm đã gọi cô gái đến trang trại của mình vài giờ sau đó.

Bé gái 3 tuổi bị đồng nghiệp của mẹ cưỡng hiếp tại công trường xây dựng, nạn nhân kêu la đau đớn nhưng thủ phạm vẫn tàn nhẫn ra tay Theo cơ quan chức năng, một người đàn ông 28 tuổi đã bị bắt giữ để điều tra sau khi một số nhân chứng cho biết nhìn thấy anh bế nạn nhân đến hiện trường vụ án.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-thay-thi-the-co-gai-15-tuoi-bi-cuong-hiep-sat-hai-da-man-sau-4-ngay-mat-tich-thu-pham-bop-co-truoc-khi-vut-xac-xuong-ao-lang-633718.html