Nóng: Gần 400 phụ nữ bị cưỡng hiếp trong 10 tháng qua khiến 31 người thiệt mạng sau vụ việc và 12 người chết do tự sát

Thế giới 27/11/2023 17:02

Tổ chức BMP của Bangladesh cho biết trong một báo cáo nhân Ngày Quốc tế Loại bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ, ít nhất 2.575 phụ nữ và trẻ em gái đã phải chịu bạo lực trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay.

Theo tờ Daily Star của Bangladesh đưa tin ngày 25/11, theo báo cáo của Bangladesh Mahila Parishad (BMP), một tổ chức nhân quyền của phụ nữ Bangladesh cùng ngày cho biết có ít nhất 2.575 phụ nữ và trẻ em gái đã bị bạo lực trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 10/2023. 

Báo cáo được công bố tại cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Jatiya nhân ngày Ngày Quốc tế Loại bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ (25/11). 

Theo báo cáo dựa trên 13 tờ nhật báo quốc gia, có 397 phụ nữ bị cưỡng hiếp, 115 phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể trong thời gian này. Trong đó có 31 người thiệt mạng sau vụ việc và 12 người chết do tự sát. 

Nóng: Gần 400 phụ nữ bị cưỡng hiếp trong 10 tháng qua khiến 31 người thiệt mạng sau vụ việc và 12 người chết do tự sát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, 221 phụ nữ bị bạo hành thể xác và 443 người bị giết vì nhiều lý do khác nhau. Ít nhất 231 phụ nữ đã chết một cách bí ẩn trong thời gian này.

Báo cáo ghi nhận 21 vụ tảo hôn, 142 trường hợp bạo lực tình dục và 61 trường hợp tra tấn để lấy của hồi môn. Trong số các nạn nhân của hồi môn, 45 người đã thiệt mạng, 207 phụ nữ chết vì tự tử. 

Ngoài ra, 38 phụ nữ đã trở thành nạn nhân của tội phạm mạng.

Fauzia Moslem, người đứng đầu Bangladesh Mahila Parishad, yêu cầu ngăn chặn nạn nhân kết hôn với tội phạm hiếp dâm: "Cuộc hôn nhân như vậy không được đề cập như một giải pháp trong luật của chúng tôi. Hơn nữa, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của nạn nhân và sự an toàn của họ cũng không được đảm bảo. Những hành động như vậy là điều không mong muốn khi bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi của người phụ nữ". 

Việc tự tử ở thanh thiếu niên là một vấn đề đáng báo động, Fauzia Moslem khuyến nghị nên bắt đầu các dịch vụ tư vấn để giảm thiểu vấn đề. Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn tình trạng tảo hôn và thực thi Đạo luật chống của hồi môn.

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