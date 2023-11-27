Cô gái 17 tuổi bị bạn trên Facebook cưỡng hiếp tập thể: Thủ phạm bắt cóc cho lên xe SUV, đưa đến nơi hoang vắng

Thế giới 27/11/2023 09:24

Cô gái bất tỉnh sau khi bị cưỡng hiếp tập thể. Cả ba nghi phạm đã bỏ cô lại và rời đi. Khi tỉnh lại, cô đã đến cơ quan cảnh sát trình báo vụ việc.

Cô gái 17 tuổi bị bạn quen trên Facebook cưỡng hiếp tập thể

Theo tờ Times of India, một cô gái 17 tuổi bị một người bạn trên Facebook và hai người khác bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể ở Gwalior, Madhya Pradesh, Ấn Độ. 

Theo đơn tố cáo, cô gái có quen biết với nghi phạm chính, Ramu Kushwaha, trên mạng xã hội. Vào ngày 21/11, khi cô gái đang trở về nhà sau khi đi làm việc vặt, cô nhận được cuộc gọi từ Ramu lúc 17h30 chiều, hỏi cô đang ở đâu. 

Cô gái 17 tuổi bị bạn trên Facebook cưỡng hiếp tập thể: Thủ phạm bắt cóc cho lên xe SUV, đưa đến nơi hoang vắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi cô nói vị trí của mình, Ramu bảo cô đợi và anh nhanh chóng đến bằng một chiếc SUV, cô gái trình bày trong đơn tố cáo và nói thêm rằng có hai người khác trên xe là Sarvind và Chhote Khan. 

Ramu bảo cô lên xe nhưng cô không muốn khi nhìn thấy hai người đàn ông khác nhưng cả ba người đã kéo cô vào xe và phóng đi, cô gái khẳng định. Họ lái xe đến một nơi vắng vẻ và thay phiên nhau cưỡng hiếp cô, đơn tố cáo cho biết thêm rằng cô chống cự nhưng bị chế ngự.

Bất tỉnh sau khi bị cưỡng hiếp, cô gái bị 3 nghi phạm bỏ rơi

Cô gái 17 tuổi bất tỉnh sau khi bị tấn công tình dục. Cả ba nghi phạm đã bỏ cô lại và rời đi. Khi tỉnh lại, cô gái đã đến cơ quan cảnh sát trình báo vụ việc.

Cảnh sát ngay lập tức bắt đầu điều tra và bắt giữ Ramu và Sarvind. Chhote Khan vẫn chưa bị bắt.

Một quan chức nói với tờ Times of India: “Vụ việc đã được lập hồ sơ vụ án dựa trên lời khai của nạn nhân. Các nỗ lực đang được tiến hành để bắt giữ nghi phạmthứ ba. Các cuộc đột kích và khám xét trên diện rộng đang được tiến hành”.

(Danh tính của nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao về các vụ án liên quan đến tấn công tình dục). 

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Một quan chức cho biết vụ án đã được khởi tố và một cuộc truy lùng đang được tiến hành để bắt giữ các nghi phạm.

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