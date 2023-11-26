Một quan chức xác nhận rằng cảnh sát đã bắt giữ các nghi phạm sau khi có kết quả kiểm tra y tế đối với bé gái sau vụ cưỡng hiếp.

Theo Hindustan Times, một bé gái 12 tuổi, học sinh lớp 8, bị hai nam sinh chưa thành niên cùng làng, thuộc Deoria, Uttar Pradesh, Ấn Độ, bắt cóc, hành hung và cưỡng hiếp tập thể.

Cảnh sát đã bắt giữ hai nam sinh này sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội vào thứ Bảy. Cậu bé thứ ba bị bắt vì quay video không đứng đắn. Một trong hai người khác giúp bắt cóc bé gái nhưng không tham gia vào hành vi cưỡng hiếp tập thể cũng bị bắt sau đó.

Một sĩ quan xác nhận rằng cảnh sát đã bắt giữ các nghi phạm sau khi có kết quả kiểm tra y tế đối với bé gái sau vụ cưỡng hiếp.

Các quan chức cho biết khi đang đi làm về vào buổi tối muộn, nạn nhân bị ba người bắt cóc, hành hung. Họ đưa bé gái đến một ngôi nhà hoang gần cánh đồng, hai người trong số đó cưỡng hiếp bé gái trong khi người thứ ba quay video lại hành động.

Ảnh minh họa: Internet

Một quan chức cho biết hai nghi phạm chính đã bị bắt giữ theo Mục 376 (hiếp dâm) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) trong khi người thứ ba bị bắt theo Luật công nghệ thông tin vì quay video về vụ tấn công tình dục và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Quan chức này cho biết, vụ việc xảy ra vào tối thứ Ba nhưng lo ngại sự kỳ thị của xã hội nên nạn nhân và mẹ nạn nhân đã không trình báo ngay trong ngày.

Các nguồn tin cho biết video đã lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội vào thứ Sáu, khiến cảnh sát phải có các hành động nhanh chóng. Sau đó, họ đã tiếp nhận đơn khiếu nại của mẹ cô gái và lập hồ sơ khởi kiện.

Đồn cảnh sát phụ trách Gauri Bazar cho biết rằng nạn nhân và nghi phạm quen biết nhau. Vị này cho biết cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án theo Mục 376, Mục 504 và Mục 506 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) cùng với các mục theo Luật Phòng chống Trẻ em khỏi Hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) đối với 5 trẻ vị thành niên và đang tiến hành điều tra.

Bé gái hơn 2 tuổi mới biết đi bị cưỡng hiếp khi đang chơi với bà ngoại: Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện, thủ phạm đã bị bắt giữ Cảnh sát cho biết thủ phạm là nam thanh niên 17 tuổi, xin phép đưa bé gái đi mua khoai tây chiên và sôcôla cho bà ngoại. Tuy nhiên, anh đã đưa bé gái vào một căn phòng, cưỡng hiếp rồi bỏ trốn.

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