Cảnh sát cho biết thủ phạm là nam thanh niên 17 tuổi, xin phép đưa bé gái đi mua khoai tây chiên và sôcôla cho bà ngoại. Tuy nhiên, anh đã đưa bé gái vào một căn phòng, cưỡng hiếp rồi bỏ trốn.

Theo tờ The Hindu, cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu (24/11/2023), một bé gái hai tuổi rưỡi đã bị một nam thanh niên cưỡng hiếp tại một ngôi làng ở Buldhana, Maharashtra, Ấn Độ.

Một sĩ quan cho biết cảnh sát đã bắt giữ nam thanh niên 17 tuổi.

Ông cho biết bé gái đang chơi với bà ngoại thì nam thanh niên này xin phép đưa bé gái đi mua khoai tây chiên và sôcôla cho bà. Tuy nhiên, anh đã đưa bé gái vào một căn phòng, cưỡng hiếp rồi bỏ trốn, viên cảnh sát cho biết.

Ảnh minh họa: Internet

Ông cho biết, khi đến tối không thấy đứa trẻ về đến nhà, bố mẹ bé gái đã gọi điện cho nam thanh niên bằng điện thoại di động và đi tìm bé gái.

Sau đó, cha mẹ bé gái nhận được cuộc gọi từ phòng khám thông báo rằng bé gái đã bị cưỡng hiếp và được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trong phòng. Quan chức này cho biết một số người dân địa phương đã bé gái đến cơ sở này.

Ông cho biết bé gái đang được điều trị tại bệnh viện ở Akola và tình trạng đang được cải thiện.

Dựa trên đơn tố cáo của cha mẹ bé gái, nam thanh niên bị buộc tội theo Mục 376 (hiếp dâm), Mục 307 (cố giết người) của Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC) và các điều khoản liên quan của Luật Phòng chống Trẻ em khỏi Hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO).

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