Vào khoảng 10 giờ sáng ngày thứ Ba, bé gái 14 tuổi đã đến một cánh đồng cách nhà khoảng 100 mét để giải tỏa nhưng vô tình bị một số người đàn ông cưỡng hiếp và quay lại video.

Theo NDTV, hai người đã bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp một bé gái 14 tuổi tại một ngôi làng thuộc khu vực đồn cảnh sát Gauri Bazar, Uttar Pradesh, Ấn Độ, một sĩ quan cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu.

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày thứ Ba, bé gái đã đến một cánh đồng cách nhà khoảng 100 mét để giải tỏa nhưng vô tình bị một số người đàn ông cưỡng hiếp, một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Ảnh minh họa: Internet

Vị này cho biết mẹ bé gái hôm thứ Sáu đã nộp đơn tố cáo và hai người đàn ông vừa bị bắt giữ bị buộc tội theo mục 376D (hiếp dâm tập thể) của Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật Phòng chống Trẻ em khỏi Hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO).

Sở cảnh sát Gauri Bazar SHO Shivchand xác định hai người đàn ông bị bắt là Durgesh và Abhijeet. Cả hai sẽ được đưa ra trước tòa vào thứ Bảy.

SHO cho biết một người khác, Shivam, cũng đã bị buộc tội quay video về hành động này. Cho đến nay, chưa có video nào được cảnh sát thu hồi.

Ông Shivchand cho biết bé gái cũng đã được đưa đi kiểm tra y tế.

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