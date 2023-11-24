Bé gái 12 tuổi bị cưỡng hiếp nhiều lần đến có thai, thủ phạm là thiếu niên 16 tuổi sống cùng khu phố

Thế giới 24/11/2023 16:22

Sau khi phát hiện sự việc, người nhà của bé gái 12 tuổi đã làm đơn tố cáo và trình báo cảnh sát.

Theo The Times of India, một bé gái 12 tuổi ở Rajkot, Gujarat, Ấn Độ bị một thiếu niên 16 tuổi sống cùng khu phố cưỡng hiếp đến có thai. 

Nam thiếu niên 16 tuổi đã bị buộc tội theo các điều mục liên quan của Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật Phòng chống Trẻ em khỏi Hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) sau khi cha của nạn nhân tố cáo với đồn cảnh sát Aji.

Cả nạn nhân và bị cáo đều là người gốc Bihar và làm thuê. 

Cha mẹ của nạn nhân biết chuyện khi nạn nhân nói đau bụng vào ngày 21/11. Bé gái được đưa đến bệnh viện và được bác sĩ thông báo rằng đang mang thai và cũng bị sảy thai. Bệnh viện đã gửi báo cáo MLC (trường hợp pháp lý về y tế) cho cảnh sát.   

Bé gái khai với cảnh sát rằng nam thiếu niên đã cưỡng hiếp cô với lý do hứa sẽ kết hôn. 

Bé gái 12 tuổi bị cưỡng hiếp nhiều lần đến có thai, thủ phạm là thiếu niên 16 tuổi sống cùng khu phố - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trước đó The Times of India đưa tin một vụ việc tương tự. 3 người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc quấy rối và cố gắng cưỡng hiếp một phụ nữ 24 tuổi ở Koh-e-Fiza, Bhopal, Ấn Độ, hôm thứ Tư. 

Cảnh sát cho biết 3 nghi phạm đã được xác định là Vivek, Sudhir và một người khác. Nghi phạm Vivek làm nhân viên thang máy tại một bệnh viện công. Cảnh sát cho biết nạn nhân cũng làm việc trong cùng một bệnh viện với Vivek. 

Cảnh sát cho biết Vivek đã yêu cầu nạn nhân đi cùng với lý do bàn bạc một số vấn đề quan trọng. Cảnh sát cho biết thêm nạn nhân đã đi cùng Vivek đến một công viên. Hai người bạn của Vivek cũng đến đó. 

Cảnh sát cho biết Vivek và bạn bè đã quấy rối nạn nhân, nhưng khi cô báo động thì cả 3 đã bỏ trốn. 

Cảnh sát cho biết nạn nhân sau đó đã đến đồn cảnh sát và tố cáo 3 người này. Cảnh sát cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để bắt giữ nghi phạm.  

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