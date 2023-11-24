Thiếu nữ 16 tuổi bị chú ruột 36 tuổi cưỡng hiếp: Đã từng bị quấy rối nhiều lần, không dám lên tiếng vì quá sợ

Thế giới 24/11/2023 16:46

Tòa án cho biết thêm rằng cha của nạn nhân đang cư trú tại một nơi khác và nạn nhân đang ở cùng gia đình chú ruột, liên tục bị chú ruột quấy rối, xâm hại.

Theo Hindustan Times, một tòa án đặc biệt được chỉ định theo Luật Phòng chống Trẻ em khỏi Hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) hôm thứ Tư đã kết án một người đàn ông 36 tuổi đến từ Dharavi, Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ, 10 năm tù vì tội tấn công tình dục cháu gái 16 tuổi của mình vào năm 2020.

Tòa án cho biết thêm rằng cha của nạn nhân đang cư trú tại Bihar và nạn nhân đang ở cùng gia đình chú ruột và liên tục bị chú ruột quấy rối, cưỡng hiếp

Thiếu nữ 16 tuổi bị chú ruột 36 tuổi cưỡng hiếp: Đã từng bị quấy rối nhiều lần, không dám lên tiếng vì quá sợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo hồ sơ truy tố, nạn nhân đang cư trú cùng gia đình chú ruột (gia đình bị cáo) tại nhà chú ruột ở Dharavi. Khoảng 23h30 ngày 16/9/2020, bị cáo đã tiếp cận nạn nhân và có hành vi xâm hại nạn nhân khi chạm vào người nạn nhân một cách không đứng đắn. Bị cáo vẫn tiếp tục hành vi phạm tội ngay cả khi nạn nhân liên tục chống cự.

Theo đơn tố cáo, bị cáo đã nhiều lần quấy rối và cưỡng hiếp nạn nhân. Khi nạn nhân tố cáo với dì, dì nạn nhân đổ lỗi cho nạn nhân và cố tình phớt lờ lời tố cáo. Nạn nhân không tiết lộ hành vi của bị cáo cho ai biết vì quá sợ chú mình.

Bị cáo đã bị kết án 10 năm tù theo Mục 376(2) (hình phạt cho tội hiếp dâm) và Mục 354 (Tấn công hoặc cưỡng bức đối với phụ nữ với ý định xúc phạm) của Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC).

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