Theo cha của nạn nhân, người hàng xóm 47 tuổi đã cưỡng bé gái vào ngày 8, 10, 12/11 và đe dọa sẽ giết gia đình nếu bé gái dám kể về vụ cưỡng hiếp với bất kỳ ai.

Theo Hindustan Times, một người đàn ông 47 tuổi đã bị bắt tại Cachar, Assam, Ấn Độ vì bị cáo buộc cưỡng hiếp con gái 9 tuổi của hàng xóm ít nhất ba lần trong ba tuần, cảnh sát cho biết hôm thứ Hai sau khi có tố cáo của gia đình bé gái.

Joseph Keivom, sĩ quan cảnh sát phụ trách đồn cảnh sát Katigorah, cho biết nghi phạm đã bị bắt từ một địa điểm gần nhà vài giờ sau khi gia đình nộp báo cáo thông tin đầu tiên (FIR).

“Gia đình tố cáo bé gái đã bị cưỡng hiếp nhiều lần. Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra y tế bắt buộc và sẽ ghi lại lời khai của bé gái”, Keivom nói.

Ông cho biết một vụ án đã được ghi nhận theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân theo Luật Phòng chống Trẻ em khỏi Hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) và Mục 376 AB (hiếp dâm trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi) của Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC).

Ảnh minh họa: Internet

Theo cha của nạn nhân, bị cáo gọi bé gái đến nhà mình vào ngày 8/11 và cưỡng hiếp bé gái lần đầu tiên, cho biết: "Người đàn ông lại cưỡng bé gái vào ngày 10 và 12/11 và đe dọa sẽ giết gia đình nếu bé gái dám nói về vụ cưỡng hiếp với bất kỳ ai".

Bé gái 9 tuổi không nói một lời nào về vụ cưỡng hiếp với bố mẹ. Nhưng khi bé gái bị ốm, gia đình nghi là do bị hành hung.

Mẹ nạn nhân cho biết bé gái bắt đầu bị đau bụng cấp tính và có lúc đầu chảy máu. Người mẹ kể: “Chúng tôi đưa cháu đến bệnh viện và trong quá trình điều trị, cháu đã kể lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi nghe".

Khi tin tức về vụ việc lan rộng, người dân trong khu vực tức giận đã tổ chức một cuộc biểu tình để yêu cầu có sự trừng phạt nghiêm khắc đối với bị cáo.

Keviom cho biết bị cáo đã bị bắt giữ và sẽ bị đưa ra tòa án địa phương.

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