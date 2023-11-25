Bé gái 9 tuổi bị hàng xóm 47 tuổi cưỡng hiếp ít nhất 3 lần trong 3 tuần, tình tiết mới gây phẫn nộ trong dư luận

Thế giới 25/11/2023 10:38

Theo cha của nạn nhân, người hàng xóm 47 tuổi đã cưỡng bé gái vào ngày 8, 10, 12/11 và đe dọa sẽ giết gia đình nếu bé gái dám kể về vụ cưỡng hiếp với bất kỳ ai.

Theo Hindustan Times, một người đàn ông 47 tuổi đã bị bắt tại Cachar, Assam, Ấn Độ vì bị cáo buộc cưỡng hiếp con gái 9 tuổi của hàng xóm ít nhất ba lần trong ba tuần, cảnh sát cho biết hôm thứ Hai sau khi có tố cáo của gia đình bé gái.

Joseph Keivom, sĩ quan cảnh sát phụ trách đồn cảnh sát Katigorah, cho biết nghi phạm đã bị bắt từ một địa điểm gần nhà vài giờ sau khi gia đình nộp báo cáo thông tin đầu tiên (FIR). 

“Gia đình tố cáo bé gái đã bị cưỡng hiếp nhiều lần. Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra y tế bắt buộc và sẽ ghi lại lời khai của bé gái”, Keivom nói.

Ông cho biết một vụ án đã được ghi nhận theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân theo Luật Phòng chống Trẻ em khỏi Hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) và Mục 376 AB (hiếp dâm trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi) của Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC).

Bé gái 9 tuổi bị hàng xóm 47 tuổi cưỡng hiếp ít nhất 3 lần trong 3 tuần, tình tiết mới gây phẫn nộ trong dư luận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo cha của nạn nhân, bị cáo gọi bé gái đến nhà mình vào ngày 8/11 và cưỡng hiếp bé gái lần đầu tiên, cho biết: "Người đàn ông lại cưỡng bé gái vào ngày 10 và 12/11 và đe dọa sẽ giết gia đình nếu bé gái dám nói về vụ cưỡng hiếp với bất kỳ ai". 

Bé gái 9 tuổi không nói một lời nào về vụ cưỡng hiếp với bố mẹ. Nhưng khi bé gái bị ốm, gia đình nghi là do bị hành hung.

Mẹ nạn nhân cho biết bé gái bắt đầu bị đau bụng cấp tính và có lúc đầu chảy máu. Người mẹ kể: “Chúng tôi đưa cháu đến bệnh viện và trong quá trình điều trị, cháu đã kể lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi nghe".   

Khi tin tức về vụ việc lan rộng, người dân trong khu vực tức giận đã tổ chức một cuộc biểu tình để yêu cầu có sự trừng phạt nghiêm khắc đối với bị cáo.

Keviom cho biết bị cáo đã bị bắt giữ và sẽ bị đưa ra tòa án địa phương.      

Thiếu nữ 17 tuổi bị người đàn ông 48 tuổi cưỡng hiếp nhiều lần trong hai tuần: Nghi phạm đã bị bắt giữ, danh tính là người không ai ngờ tới

Thiếu nữ 17 tuổi bị người đàn ông 48 tuổi cưỡng hiếp nhiều lần trong hai tuần: Nghi phạm đã bị bắt giữ, danh tính là người không ai ngờ tới

Cảnh sát cho biết, một người đàn ông 48 tuổi đã bị bắt giữ hôm thứ Sáu vì cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi là hàng xóm sống cùng khu phố. 

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích