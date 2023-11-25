Người đàn ông cưỡng hiếp con gái riêng 105 lần suốt 3 năm bị phạt 24 roi, lãnh án 42 năm tù

Thế giới 25/11/2023 07:05

Theo cáo trạng, người đàn ông này đã cưỡng hiếp con gái riêng 58 lần vào năm 2018, 35 lần vào năm 2019 và 12 lần vào năm 2020, nâng tổng số lần xâm hại bé gái lên 105 lần.

Theo tờ The Star của Malaysia, tòa phúc thẩm hôm thứ Tư (8/11) đã giữ nguyên bản án 42 năm tù do Tòa án tối cao áp dụng đối với một người đàn ông thất nghiệp đã cưỡng hiếp con gái riêng chưa đủ tuổi vị thành niên của mình 105 lần trong vòng ba năm.

Người đàn ông 36 tuổi cũng được lệnh phải chịu phạt 24 roi. Điều này diễn ra sau quyết định của Tòa phúc thẩm, bao gồm các Thẩm phán Datuk Hadhariah Syed Ismail, Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim và Datuk Azmi Ariffin, đã bác bỏ đơn kháng cáo của người đàn ông này đối với bản án tù.

Khi đưa ra quyết định nhất trí của tòa án, Thẩm phán Hadhariah cho biết quyết định của Tòa án Tối cao về việc kết án người đàn ông này 42 năm tù và 24 roi là được giữ nguyên.

Thẩm phán Hadhariah nói trong tòa phúc thẩm: “Một người cha cưỡng hiếp con gái hoặc con gái riêng của mình dù một lần chúng tôi không thể tha thứ, thậm chí là đến 105 lần".

Bà nói rằng những người cha phải bảo vệ con mình và không làm tổn thương chúng, đồng thời cho biết thêm rằng tòa án quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ trẻ nhỏ và các bé gái.

Bà cho biết tòa án đã thực hiện một nghiên cứu cho thấy những trường hợp như vậy đang gia tăng và không tin rằng người đàn ông này đang hối hận.

Người đàn ông cưỡng hiếp con gái riêng 105 lần suốt 3 năm bị phạt 24 roi, lãnh án 42 năm tù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Luật sư trước đó KA Ramu, đại diện cho bị cáo, nói với tòa án rằng thân chủ của ông sẽ ở tù cho đến khi 63 tuổi và kêu gọi tòa án xem xét lại việc giảm thời hạn tù của ôbị cáo xuống 30 năm.

Luật sư cũng trình bày trước tòa rằng thân chủ của mình rất hối hận và muốn quay trở lại xã hội.

Phó công tố viên Dhiya Syazwani Izyan Mohd Tahir, người mô tả người kháng cáo là "một kẻ bệnh hoạn", cho biết mức án 42 năm tù là phù hợp.

Vào ngày 27/1/2021, Tòa án Klang Sessions đã kết án bị cáo 1.050 năm tù sau khi bị cáo nhận tội cưỡng hiếp con gái 105 lần tại một ngôi nhà ở Sungai Way, Petaling Jaya Selangor. Bé gái 12 tuổi vào năm 2018.

Bị cáo đã cưỡng hiếp bé gái 58 lần vào năm 2018, 35 lần vào năm 2019 và 12 lần vào năm 2020, nâng tổng số lần xâm hại lên 105 lần. Tòa án Sessions cũng ra lệnh phạt bị cáo 24 roi. 

Ngày 7/3/2022, Tòa án Tối cao ở Klang đã giảm mức án xuống 42 năm và giữ nguyên mức án 24 roi do Tòa Sessions đưa ra. 

Ra ngoài để giải khuây, bé gái 14 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trên cánh đồng

Ra ngoài để giải khuây, bé gái 14 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trên cánh đồng

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày thứ Ba, bé gái 14 tuổi đã đến một cánh đồng cách nhà khoảng 100 mét để giải tỏa nhưng vô tình bị một số người đàn ông cưỡng hiếp và quay lại video.

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