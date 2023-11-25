Cảnh sát cho biết, một người đàn ông 48 tuổi đã bị bắt giữ hôm thứ Sáu vì cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi là hàng xóm sống cùng khu phố.
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Theo Indian Express, vụ việc xảy ra tại một khu phố ở Mumba, Maharashtra, Ấn Độ.
Người đàn ông 48 tuổi bị cáo buộc đã cưỡng hiếp trẻ vị thành niên nhiều lần trong hai tuần qua. Bị cáo còn dọa sẽ giết cô gái nếu cô kể cho ai nghe chuyện này.
Theo cảnh sát, nạn nhân sống gần nhà bị cáo thường xuyên đến chỗ bị cáo xem tivi và bị cáo đã lợi dụng điều này để thực hiện hành vi phạm tội.
Một nguồn tin cảnh sát cho biết, vào ngày 9/11, khi không có ai ở nhà, bị cáo bị cáo buộc đã cưỡng hiếp nạn nhân và đe dọa cô không được kể cho ai biết.
Sau đó, bị cáo lại cưỡng hiếp nạn nhân nhiều lần, cho đến thứ Tư, khi nạn nhân kể lại vụ việc cho bố mẹ mình, gia đình nạn nhân đã tố cáo với cảnh sát.
Cảnh sát đang điều tra xem liệu bị cáo có nhắm vào những đứa trẻ vị thành niên khác theo cách tương tự hay không.