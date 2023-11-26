Lỡ chuyến tàu vì chồng nghiện rượu, cô gái bị 2 người đàn ông đóng giả cảnh sát cưỡng hiếp tại nhà ga

Thế giới 26/11/2023 17:40

Một quan chức cho biết vụ án đã được khởi tố và một cuộc truy lùng đang được tiến hành để bắt giữ các nghi phạm.

Theo tờ Times of India, một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã bị hai người đàn ông đóng giả cảnh sát tấn công tình dục tại ga xe lửa Mungaoli ở Ashok Nagar, Madhya Pradesh, Ấn Độ, theo báo cáo của cảnh sát hôm thứ Bảy.   

Một quan chức cho biết vụ việc xảy ra tại ga xe lửa Mungaoli khi người phụ nữ và chồng đang đứng đợi chuyến tàu tiếp theo sau khi lỡ chuyến tàu theo lịch trình đến Jaipur, Rajasthan vào tối muộn thứ Sáu.

Một quan chức phụ trách trạm Cảnh sát Đường sắt Ashok Nagar (GRP), cho biết cặp vợ chồng đã lỡ chuyến tàu vì người chồng nghiện rượu, đã rời nhà ga để tìm rượu.

Lỡ chuyến tàu vì chồng nghiện rượu, cô gái bị 2 người đàn ông đóng giả cảnh sát cưỡng hiếp tại nhà ga - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ông giải thích, hai người đàn ông cải trang thành cảnh sát mặc thường phục, tiếp cận cặp vợ chồng và hỏi về vé tàu của họ cũng như các chi tiết khác.    

Khi cặp vợ chồng yêu cầu xem chứng minh thư, một trong hai người đàn ông đã cãi nhau với chồng của người phụ nữ và tát chồng của người phụ nữ, quan chức này cho biết.   

Sau đó, một trong hai nghi phạm đã đưa chồng của người phụ nữ đi, người đàn ông còn lại kéo người phụ nữ vào bụi cây gần đó và cưỡng hiếp cô. Người phụ nữ cũng bị người đàn ông thứ hai cưỡng hiếp.

Vụ án được khởi tố theo Mục 376 (D) (hiếp dâm tập thể) và các quy định liên quan khác của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) đối với các nghi phạm chưa xác định được danh tính. Quan chức này cho biết thêm, một cuộc truy lùng cũng đang được tiến hành để bắt giữ các nghi phạm.    

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