Một quan chức cảnh sát cho biết, vào tối thứ Sáu, thi thể của bé gái 3 tuổi được tìm thấy tại một khu đất nông nghiệp, cách nhà người thân nạn nhân khoảng 200 mét.

Theo tờ Times of India, một bé gái 3 tuổi được cho là đã bị cưỡng hiếp và bóp cổ đến chết tại một ngôi làng ở Muzaffarpur vào tối thứ Sáu và thi thể của bé gái được chôn cất tại một vùng đất nông nghiệp.

Tờ báo này cho biết nghi phạm được cho là do một thanh niên 20 tuổi. Nghi phạm tên Lal Babu đã bị bắt giữ.

Cảnh sát cho biết bé gái đã đến nhà một người họ hàng cùng với bố mẹ. Nghi phạm này đã đưa bé gái đi chơi sau khi xin phép mẹ bé gái. Một lúc sau, anh quay lại với bé gái.

Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 22 giờ tối, nghi phạm lại đưa bé gái đi cùng, lần này mẹ bé gái không hề hay biết. Phát hiện bé gái mất tích trong nhà, gia đình bắt đầu tìm kiếm. Vì các cuộc điện thoại của họ tới Lal Babu không được trả lời nên họ đã báo cảnh sát về vấn đề này.

Một quan chức cảnh sát cho biết thi thể của bé gái được tìm thấy tại một khu đất nông nghiệp, cách nhà người thân của nạn nhân khoảng 200 mét vào khoảng nửa đêm. Cảnh sát đã bắt giữ Lal Babu trong vòng vài giờ với sự giúp đỡ của người dân địa phương.

(Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao về các vụ án liên quan đến tấn công tình dục).

Nữ sinh lớp 8 bị bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể trong nhà hoang, cảnh sát tìm ra thủ phạm nhờ cộng đồng mạng Một quan chức xác nhận rằng cảnh sát đã bắt giữ các nghi phạm sau khi có kết quả kiểm tra y tế đối với bé gái sau vụ cưỡng hiếp.

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