Một quan chức địa phương cho biết thủ phạm đã kết hôn, chuyên làm DJ trong đám cưới và các sự kiện khác, đồng thời là bạn của anh trai nạn nhân.

Theo tờ Times of India, một người đàn ông 35 tuổi đã bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 16 tuổi tại Muzaffarpur, Bihar, Ấn Độ, hôm Chủ nhật.

Bị cáo có quen biết với nạn nhân. Anh dụ dỗ nạn nhân và cưỡng hiếp cô tại nhà riêng khi không có người thân trong gia đình cô.

Bị cáo được xác định là Ravi Gupta, chuyên làm DJ trong đám cưới và các sự kiện khác. Anh trai của nạn nhân làm nghề trang trí và là bạn của bị cáo. Bị cáo thường xuyên đến chơi tại nhà nạn nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Một quan chức địa phương cho biết bị cáo đã kết hôn. Về phần nạn nhân, nạn nhân sống trong một căn hộ thuê cùng gia đình.

Bị cáo từng đến thăm nhà nhạn nhân. Khi nạn nhân ở nhà một mình vào Chủ nhật, Ravi xông vào nhà và phạm tội.

“Người dân địa phương nhìn thấy Ravi vào nhà liền gọi điện cho người nhà. Mẹ nạn nhân đã nộp đơn tố cáo Ravi bằng văn bản. Việc kiểm tra y tế cho nạn nhân bị cưỡng sẽ được tiến hành vào thứ Hai", vị quan chức này cho biết.

“Lời khai của nạn nhân cũng sẽ được ghi theo Mục 164 của Luật Tố tụng Hình sự Ấn Độ (CrPC). Cảnh sát đang thẩm vấn bị cáo và các cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành”, vị quan chức này cho biết thêm.

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