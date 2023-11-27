Cô gái bị người đàn ông 35 tuổi dụ dỗ, cưỡng hiếp tại nhà riêng: Thủ phạm đã kết hôn, là bạn của anh trai nạn nhân

Thế giới 27/11/2023 10:38

Một quan chức địa phương cho biết thủ phạm đã kết hôn, chuyên làm DJ trong đám cưới và các sự kiện khác, đồng thời là bạn của anh trai nạn nhân.

Theo tờ Times of India, một người đàn ông 35 tuổi đã bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 16 tuổi tại Muzaffarpur, Bihar, Ấn Độ, hôm Chủ nhật.

Bị cáo có quen biết với nạn nhân. Anh dụ dỗ nạn nhân và cưỡng hiếp cô tại nhà riêng khi không có người thân trong gia đình cô.      

Bị cáo được xác định là Ravi Gupta, chuyên làm DJ trong đám cưới và các sự kiện khác. Anh trai của nạn nhân làm nghề trang trí và là bạn của bị cáo. Bị cáo thường xuyên đến chơi tại nhà nạn nhân. 

Cô gái bị người đàn ông 35 tuổi dụ dỗ, cưỡng hiếp tại nhà riêng: Thủ phạm đã kết hôn, là bạn của anh trai nạn nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một quan chức địa phương cho biết bị cáo đã kết hôn. Về phần nạn nhân, nạn nhân sống trong một căn hộ thuê cùng gia đình.

Bị cáo từng đến thăm nhà nhạn nhân. Khi nạn nhân ở nhà một mình vào Chủ nhật, Ravi xông vào nhà và phạm tội.

“Người dân địa phương nhìn thấy Ravi vào nhà liền gọi điện cho người nhà. Mẹ nạn nhân đã nộp đơn tố cáo Ravi bằng văn bản. Việc kiểm tra y tế cho nạn nhân bị cưỡng sẽ được tiến hành vào thứ Hai", vị quan chức này cho biết. 

“Lời khai của nạn nhân cũng sẽ được ghi theo Mục 164 của Luật Tố tụng Hình sự Ấn Độ (CrPC). Cảnh sát đang thẩm vấn bị cáo và các cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành”, vị quan chức này cho biết thêm. 

Cô gái 17 tuổi bị bạn trên Facebook cưỡng hiếp tập thể: Thủ phạm bắt cóc cho lên xe SUV, đưa đến nơi hoang vắng

Cô gái 17 tuổi bị bạn trên Facebook cưỡng hiếp tập thể: Thủ phạm bắt cóc cho lên xe SUV, đưa đến nơi hoang vắng

Cô gái bất tỉnh sau khi bị cưỡng hiếp tập thể. Cả ba nghi phạm đã bỏ cô lại và rời đi. Khi tỉnh lại, cô đã đến cơ quan cảnh sát trình báo vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích