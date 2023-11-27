Cảnh sát cho biết thủ phạm đã đến nhà người phụ nữ và yêu cầu cô đưa cho anh một cốc nước. Tuy nhiên, khi người phụ nữ mang nước đến, nghi phạm lao vào cưỡng hiếp cô.

Theo tờ Times of India, một người phụ nữ được cho là đã bị bạn của chồng cưỡng hiếp khi chồng vắng mặt tại một ngôi nhà nông trại ở Bhopal, Madhya Pradesh, Ấn Độ vào đêm khuya thứ Bảy, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát Bilkhiriya cho biết người phụ nữ và chồng cô là những người giữ nhà trong trang trại. Cả hai có hai người con.

Cảnh sát cho biết chồng của người phụ nữ đã ra ngoài làm việc và nạn nhân đang ở nhà cùng hai con vào tối thứ Bảy.

Ảnh minh họa: Internet

Nghi phạm là chủ một trang trại gần đó, đến trang trại và yêu cầu người phụ nữ đưa cho anh một cốc nước. Tuy nhiên, khi người phụ nữ mang nước đến, nghi phạm lao vào cưỡng hiếp cô.

Cảnh sát cho biết, trong khi thủ phạm đang cưỡng hiếp người phụ nữ, chồng của cô đã quay lại hiện trường và cố gắng bắt giữ thủ phạm nhưng thủ phạm đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người phụ nữ cho biết rằng thủ phạm đã đe dọa giết hai vợ chồng nếu tiết lộ sự việc cho ai biết.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ ngay ngày hôm sau đã đến trình báo vụ việc. Cảnh sát cho biết thêm nghi phạm hiện đã bỏ trốn và cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành.

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