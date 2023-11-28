Bé gái 3 tuổi bị đồng nghiệp của mẹ cưỡng hiếp tại công trường xây dựng, nạn nhân kêu la đau đớn nhưng thủ phạm vẫn tàn nhẫn ra tay

Thế giới 28/11/2023 10:11

Theo cơ quan chức năng, một người đàn ông 28 tuổi đã bị bắt giữ để điều tra sau khi một số nhân chứng cho biết nhìn thấy anh bế nạn nhân đến hiện trường vụ án.

Theo tờ Hindustan Times, 7 năm sau khi Pratap Sahu, một thợ xây dựng 28 tuổi cưỡng hiếp con gái 3 tuổi của đồng nghiệp tại một công trường xây dựng ở Andheri, Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ, bị kết án tù chung thân vào thứ Sáu bởi một tòa án theo Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO). 

Theo cơ quan công tố, mẹ của đứa trẻ đã đệ đơn tố cáo bị cáo Pratap Sahu vào ngày 8/9/2016. Cô cho biết với cảnh sát rằng cô và Sahu là đồng nghiệp cùng làm thợ xây dựng tại một công trường ở Andheri. 

Tuy nhiên, vào khoảng 18h ngày 7/9/2016, Sahu đã đưa bé gái 3 tuổi đi mà không báo cho mẹ. Bị cáo bế bé gái đang mặc quần áo lên tầng 9 của một tòa nhà đang xây dựng và cưỡng hiếp  bé gái. Bé gái khóc rất to, nhưng nơi này vắng vẻ nên không ai nghe thấy.

Bé gái 3 tuổi bị đồng nghiệp của mẹ cưỡng hiếp tại công trường xây dựng, nạn nhân kêu la đau đớn nhưng thủ phạm vẫn tàn nhẫn ra tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi người mẹ nhận ra con gái mình mất tích, cô đã tìm kiếm khắp tòa nhà nhưng không tìm thấy con. Sau đó, cô được một công nhân khác cho biết rằng con gái cô đang nằm trên tầng 9 của một tòa nhà đang xây dựng gần đó. Cô chạy đến hiện trường thì thấy con gái kêu la đau đớn nên liền đến đồn cảnh sát để tố cáo hành vi bắt cóc, hiếp dâm con gái mình.

Vì một số công nhân tại công trường đã nhìn thấy Sahu cùng bé gái nên anh bị bắt giữ và bị buộc tội bắt cóc, cưỡng hiếp. Cơ quan công tố đã lấy ý kiến ​​tổng cộng 13 nhân chứng, nhiều người trong số họ cho biết bị cáo bế nạn nhân bán khỏa thân đến nơi xảy ra vụ việc. Cảnh sát cũng dựa vào bằng chứng pháp y để hỗ trợ cho cuộc điều tra. 

Sahu trước đó đã xin được tại ngoại vào tháng 1/2022, tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ lời cầu xin của anh.

Bị cáo đã bị buộc tội theo Mục 376(2)(1) (tấn công tình dục), 363 (bắt cóc) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Mục 4, Mục 6, Mục 8, Mục 10, Mục 12 của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO), 2012.

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