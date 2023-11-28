Cô gái trình báo bị cưỡng hiếp ngay giữa phố, cảnh sát phong tỏa hiện trường trong 5 giờ để điều tra

Thế giới 28/11/2023 09:08

Một người đàn ông đã bị bắt giữ vì tình nghi là thủ phạm sau khi một phụ nữ trình báo bị cưỡng hiếp trên đường phố.

Theo tờ The Scottish Sun, vụ việc được cho là xảy ra trên phố Mitchell, Glasgow trong khoảng thời gian từ 5h20 đến 6h sáng Chủ nhật (26/11). 

Đường phố Mitchell nổi tiếng đông đúc do có nhiều quán bar, nhà hàng và cơ sở kinh doanh trong khu vực.

Sau khi cảnh sát nhận được tin báo, con đường đông đúc này đã nhanh chóng bị phong tỏa trong 5 giờ để điều tra. Và được mở cửa trở lại vào khoảng 9 giờ 30 tối thứ Hai (27/11). 

Cô gái trình báo bị cưỡng hiếp ngay giữa phố, cảnh sát phong tỏa hiện trường trong 5 giờ để điều tra - Ảnh 1
Ảnh: The Scottish Sun

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi vì tình nghi là thủ phạm. 

Người phát ngôn của Cảnh sát Scotland cho biết: “Một người đàn ông 32 tuổi đã bị bắt và buộc tội sau vụ tấn công tình dục nghiêm trọng một phụ nữ xảy ra trong khoảng thời gian từ 5h20 đến 6h sáng Chủ nhật, ngày 26/11/2023, tại Phố Mitchell, Glasgow. Dự kiến người đàn ông này sẽ trình diện trước tòa án Glasgow vào thứ Ba (28/11/2023). 

Nóng: Gần 400 phụ nữ bị cưỡng hiếp trong 10 tháng qua khiến 31 người thiệt mạng sau vụ việc và 12 người chết do tự sát

Nóng: Gần 400 phụ nữ bị cưỡng hiếp trong 10 tháng qua khiến 31 người thiệt mạng sau vụ việc và 12 người chết do tự sát

Tổ chức BMP của Bangladesh cho biết trong một báo cáo nhân Ngày Quốc tế Loại bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ, ít nhất 2.575 phụ nữ và trẻ em gái đã phải chịu bạo lực trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích