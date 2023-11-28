Một người đàn ông đã bị bắt giữ vì tình nghi là thủ phạm sau khi một phụ nữ trình báo bị cưỡng hiếp trên đường phố.

Theo tờ The Scottish Sun, vụ việc được cho là xảy ra trên phố Mitchell, Glasgow trong khoảng thời gian từ 5h20 đến 6h sáng Chủ nhật (26/11).

Đường phố Mitchell nổi tiếng đông đúc do có nhiều quán bar, nhà hàng và cơ sở kinh doanh trong khu vực.

Sau khi cảnh sát nhận được tin báo, con đường đông đúc này đã nhanh chóng bị phong tỏa trong 5 giờ để điều tra. Và được mở cửa trở lại vào khoảng 9 giờ 30 tối thứ Hai (27/11).

Ảnh: The Scottish Sun

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi vì tình nghi là thủ phạm.

Người phát ngôn của Cảnh sát Scotland cho biết: “Một người đàn ông 32 tuổi đã bị bắt và buộc tội sau vụ tấn công tình dục nghiêm trọng một phụ nữ xảy ra trong khoảng thời gian từ 5h20 đến 6h sáng Chủ nhật, ngày 26/11/2023, tại Phố Mitchell, Glasgow. Dự kiến người đàn ông này sẽ trình diện trước tòa án Glasgow vào thứ Ba (28/11/2023).

Nóng: Gần 400 phụ nữ bị cưỡng hiếp trong 10 tháng qua khiến 31 người thiệt mạng sau vụ việc và 12 người chết do tự sát Tổ chức BMP của Bangladesh cho biết trong một báo cáo nhân Ngày Quốc tế Loại bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ, ít nhất 2.575 phụ nữ và trẻ em gái đã phải chịu bạo lực trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay.

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