Cãi nhau với chồng, vợ mua vé số xả stress trúng cả giải nhất lẫn giải nhì

Vụ vợ chồng cãi nhau thành công nhất trong lịch sử là đây.

Ngày 3/5, một bài viết của cô A. (sống tại Hàn Quốc), người đã trúng giải nhất và giải nhì của xổ số Yeongeum Bokgwon 720+, được đăng tải trên trang web xổ số của công ty nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng địa phương.

Đài SBS đưa tin trường hợp một người phụ nữ trúng giải nhất và giải nhì của bộ vé số sau khi cãi nhau với chồng - Ảnh: SBS News

Trong bài viết, cô A. cho biết: “Trước đó tôi đã cãi nhau với chồng và đến một cửa hàng xổ số để mua một bộ vé số hưu trí để xoa dịu tâm trạng tồi tệ của mình”. Rồi “Gần đây, tôi nhớ đến tờ vé số hưu trí đã mua nên xác nhận trúng thưởng, nhưng khi thấy mình trúng giải nhất, tôi không thể tin đây là mơ hay thực".

Cô A. nói: "Chúng tôi đang phải vật lộn để cân bằng giữa công việc và nuôi con, tôi rất hạnh phúc và biết ơn vì mình có thể sống một cuộc sống nhàn nhã với số tiền trúng thưởng".



Cô A. nói rằng chồng là người đầu tiên cô nghĩ đến sau khi biết mình trúng giải.

Dãy số vé số hưu trí mà cô A. trúng giải - Ảnh: Trang chủ xổ số hưu trí

Xổ số hưu trí Yeongeum Bokgwon 720+ bao gồm 5 vé mỗi bộ, vì vậy nếu mua tất cả các vé có cùng số và nếu trúng thưởng, có thể giành được 1 vé cho vị trí giải nhất và 4 vé cho vị trí giải nhì cùng một lúc. Giải nhất sẽ nhận được 7 triệu won/tháng (khoảng 122 triệu đồng) trong 20 năm và giải nhì sẽ nhận được 1 triệu won/tháng (khoảng 17 triệu đồng) trong 10 năm.

Đối với trường hợp cô A., người đã mua bộ vé "5 tờ" được xác nhận trúng thưởng cả giải nhất lẫn giải nhì, sẽ có 10 năm đầu mỗi tháng nhận 11 triệu won (khoảng 193 triệu đồng) và 10 năm còn lại mỗi tháng nhận 7 triệu won (khoảng 122 triệu đồng).

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là vụ vợ chồng cãi nhau thành công nhất trong lịch sử mà họ biết.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cai-nhau-voi-chong-vo-mua-ve-so-xa-stress-trung-ca-giai-nhat-lan-giai-nhi-582625.html