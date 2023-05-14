Ngỡ ngàng mức lương người giúp việc ở Trung Quốc: Việc nhẹ lương cao, hơn 472 triệu đồng một tháng

Thế giới 14/05/2023 12:32

Thông tin tuyển dụng người giúp việc có thể nhận lương khủng ở Trung Quốc đang gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng xã hội địa phương.

Ngày 13/5, các phương tiện truyền thông Trung Quốc như Stock Times đã đưa tin tuyển dụng có tiêu đề 'Tìm người giúp việc nhà với mức lương hàng tháng 140.000 nhân dân tệ (khoảng 472 triệu đồng)' được chia sẻ trên Weibo, cộng đồng mạng lớn nhất Trung Quốc.

Theo báo cáo, thông tin tuyển dụng này gần đây đã trở thành một chủ đề nóng sau khi được chia sẻ thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

Ngỡ ngàng mức lương người giúp việc ở Trung Quốc: Việc nhẹ lương cao, hơn 472 triệu đồng một tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thông báo tuyển dụng bao gồm các thông tin như thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối, trung bình 12 giờ một ngày và người giúp việc gia đình phải quỳ xuống cởi giày cho chủ hoặc lau chân khi chủ nhà muốn.

Ngoài ra, nhiệm vụ của người giúp việc còn bao gồm nhận và sắp xếp quần áo của chủ, đặc biệt không được nghỉ trước khi chủ nhà nghỉ việc.

Bên cạnh đó còn có những điều kiện không liên quan gì đến công việc giúp việc nhà như chiều cao từ 165cm trở lên, cân nặng từ 55kg trở xuống, có bằng tốt nghiệp cấp 3 trở lên và có ngoại hình đẹp khi hát và nhảy.

Ngỡ ngàng mức lương người giúp việc ở Trung Quốc: Việc nhẹ lương cao, hơn 472 triệu đồng một tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Wang Xiaobing, Chủ tịch Hiệp hội giúp việc gia đình thành phố Thành Đô, cho biết: “Ở mức độ bình thường, không nên chấp nhận việc có thể chà đạp lên tư cách của một người giúp chỉ vì cho nhiều tiền một cách vô điều kiện". 

Công ty giới thiệu người giúp việc chia sẻ thông tin tuyển dụng cho biết: "Tất cả thông tin tuyển dụng đăng tải trên mạng đều là sự thật".

Người giúp việc được chọn đã được thuê với mức lương hàng tháng là 140.000 nhân dân tệ (khoảng 472 triệu đồng) theo thông báo, và giờ làm việc được cho là từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Ngoài việc lau sàn nhà, giặt quần áo và dọn phòng, các nhiệm vụ chính bao gồm thay ga trải giường ba ngày một lần, đi và cởi tất giày cho chủ, rửa chân và đợi ở cửa trước 10 phút trước khi chủ nhà nghỉ việc.

Ngỡ ngàng mức lương người giúp việc ở Trung Quốc: Việc nhẹ lương cao, hơn 472 triệu đồng một tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một quan chức của công ty này cho biết: Những người giúp việc gia đình bày tỏ ý kiến ​​rằng họ hài lòng với công việc và muốn làm việc lâu dài hơn. Vì thời gian nghỉ trưa là 2 tiếng nên họ có thể tranh thủ thời gian này để nghỉ ngơi đầy đủ". 

 

Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội lương người giúp việc

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