Chú rể hủy hôn trước đám cưới, cô dâu dùng xích sắt trói tay kéo vào lễ đường

Thế giới 12/05/2023 14:35

Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng nghe nói cặp đôi này trước ngày cưới thường xuyên cãi vã, xích mích, người đàn ông nhất quyết không chịu cưới nên mới gây náo loạn như vậy.

Nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc váy cưới trói hai tay của một người đàn ông bằng dây xích và kéo anh ta đi dọc phố. Hóa ra người phụ nữ và người đàn ông này là một cặp vợ chồng tương lai sẽ tổ chức đám cưới vào ngày hôm đó.

Nhiều người đang chú ý đến lý do tại sao cặp đôi này lẽ ra phải vui vẻ trước ngày cưới nhưng lại gây náo loạn trên đường phố.

Chú rể hủy hôn trước đám cưới, cô dâu dùng xích sắt trói tay kéo vào lễ đường - Ảnh 1
Hình ảnh cô dâu dùng xích sắt trói tay chú rể kéo đi trên phố gây bão cộng đồng mạng địa phương - Ảnh: Insight

Ngày 12/5 (giờ địa phương), trang mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh và câu chuyện cô dâu tương lai mặc váy cưới trói chú rể bằng dây xích rồi kéo đi trên phố. 

Bức ảnh được cho là chụp trên một con phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Chú rể hủy hôn trước đám cưới, cô dâu dùng xích sắt trói tay kéo vào lễ đường - Ảnh 2
Chú rể ra sức chống cự, cô dâu vẫn một mực kéo lê lết trên đường - Ảnh: Insight

Vào ngày cưới, chú rể không xuất hiện tại sảnh cưới. Cô dâu vô cùng tức giận đã tìm kiếm khắp nơi để tìm chú rể và lôi anh đi. 

Chú rể vùng vẫy không muốn vào đám cưới, nhưng cô dâu cũng không buông tha dễ dàng, cô vừa giật mạnh dây xích vừa la hét.

Chú rể hủy hôn trước đám cưới, cô dâu dùng xích sắt trói tay kéo vào lễ đường - Ảnh 3
Thấy sự việc lạ, có khá nhiều người dừng lại vây quanh cô dâu chú rể - Ảnh: Insight 

Đoạn đường nguy hiểm với nhiều ô tô, xe máy và người qua lại nhưng cô dâu không quan tâm, ra sức kéo chú rể đang chống cự trên đường. 

Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng nghe nói cặp đôi này trước ngày cưới thường xuyên cãi vã, xích mích, người đàn ông nhất quyết không chịu cưới nên mới gây náo loạn như vậy.

Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội hôn nhân Trung Quốc

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