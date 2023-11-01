Bé gái 3 tuổi bị nhốt dưới tầng hầm đến chết: Bố mẹ 'máu lạnh' vứt thi thể con gái xuống sông phi tang

Thế giới 01/11/2023 12:03

Thông tin bé L. bị bố mẹ ngược đãi đến chết khiến dư luận phẫn nộ và đau xót. Nhiều người cho biết họ không thể tin nổi có người đối xử tàn nhẫn với đứa con 3 tuổi như vậy.

Theo thông tin từ VTC News, dẫn tin từ Mirror, Sascha Wensing (40 tuổi) và vợ là Maja Wensing (39 tuổi) ở Dinslaken, bang North Rhine-Westphalia, Đức đang bị giam giữ vì hành vi hãm hại con gái đến chết rồi phi tang thi thể. Cặp vợ chồng này còn có 2 người con khác.

Khi bị điều tra, người cha thừa nhận đã vứt xác con gái mình là bé L. xuống sông Rhine-Herne Kanal ở Oberhausen vào ngày 1/10. Ngày 7/10, thi thể của cô bé được cảnh sát phát hiện và vớt lên.

Bé gái 3 tuổi bị nhốt dưới tầng hầm đến chết: Bố mẹ 'máu lạnh' vứt thi thể con gái xuống sông phi tang - Ảnh 1Bé gái 3 tuổi bị nhốt dưới tầng hầm đến chết: Bố mẹ 'máu lạnh' vứt thi thể con gái xuống sông phi tang - Ảnh 2
Sascha Wensing (40 tuổi) và vợ là Maja Wensing (39 tuổi) - Ảnh: Mirror

Qua điều tra của cảnh sát và kết quả khám nghiệm tử thi, bé L. bị nhốt trong căn phòng tối ở tầng hầm nhiều ngày trong tình trạng rất hoảng sợ. Bé đã chết vì nghẹn chất nôn khi đang ăn cháo. 

Cảnh sát địa phương cũng công bố một bức ảnh thi thể bé L. đang được đưa đi phi tang. Trong ảnh, có hai đứa trẻ ngồi trên một chiếc xe đẩy tay gập, bên cạnh là túi nylon màu đen in hình con gấu được cho là chứa thi thể nạn nhân. 

Hai đứa trẻ này anh chị em của bé L. Tuy khuôn mặt bị làm mờ nhưng vẫn có thể thấy hai bé vẫy tay trước ống kính. Sau khi cặp vợ chồng máu lạnh phi tang xác con, chiếc xe đẩy cũng biến mất. 

 

Theo những người hàng xóm, cặp vợ chồng này đang có ý định ly hôn. Họ không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh gì của bé L. trong thời gian cô bé  bị nhốt dưới hầm.

Bé gái 3 tuổi bị nhốt dưới tầng hầm đến chết: Bố mẹ 'máu lạnh' vứt thi thể con gái xuống sông phi tang - Ảnh 3
Nơi phát hiện thi thể của bé gái 3 tuổi - Ảnh: Mirror

Trước đó, theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, dẫn tin từ Apple Daily, một sự việc tương tự xảy ra vào tháng 12/2017, một vụ án giết người rùng rợn đã gây chấn động dư luận Hong Kong trong đó hung thủ chính là mẹ ruột còn nạn nhân là con gái mới 12 tuổi.

Người phụ nữ này đã mượn điện thoại di động của một người hàng xóm vào lúc 7 giờ tối chủ nhật để liên lạc với chồng. Tuy nhiên, sau đó, cô ấy đã không trả lại điện thoại cho người hàng xóm. Vì thế, người hàng xóm đã thông báo vụ việc với cảnh sát địa phương.

Ngay sau khi nhận được lời phàn nàn của người dân, cảnh sát đã tới căn hộ rộng 5,54 m2 của người phụ nữ 37 tuổi, ở tầng 3, toà nhà Man Fok vào lúc 9 giờ tối qua. Nhóm điều tra thực sự bất ngờ khi phát hiện ra thi thể một bé gái không nguyên vẹn trong nhà tắm. Qua xác minh, họ cho biết, đây là xác của con gái người phụ nữ.

Bé gái 3 tuổi bị nhốt dưới tầng hầm đến chết: Bố mẹ 'máu lạnh' vứt thi thể con gái xuống sông phi tang - Ảnh 4
Người phụ nữ 37 tuổi sát hại cô con gái 12 tuổi - Ảnh: Apple Daily

 

Nghi phạm cố gắng phi tang các cơ quan nội tạng qua ống cống nhà tắm khiến nó bị tắc nghẽn, gây ngập ứ khiến nước lênh láng cả căn hộ và cầu thang phía dưới. Nghi phạm Cao đã sát hại con gái của chính mình rồi tìm cách phi tang xác. Cảnh sát địa phương đã tìm thấy thủ cấp cùng một số cơ quan nội tạng ở trong bồn tắm và rời hiện trường với 12 chiếc túi đựng các phần thi thể khác nhau.

Một người hàng xóm sống ở căn hộ đối diện cho hay, cô nghe thấy tiếng ồn băm chặt suốt nửa giờ đồng hồ trong căn hộ của hai mẹ con vào khoảng 3 giờ chiều chủ nhật vừa qua. Cô ấy cũng ngửi thấy mùi thuốc khử trùng mạnh. Cô thường chào hỏi người phụ nữ bị tình nghi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy con gái của cô ta.

 

Apple Daily đưa tin rằng, người mẹ của bé gái từng ly hôn hai lần. Được biết, bé gái vừa qua đời là con chung giữa cô và người chồng đầu tiên. Người mẹ 37 tuổi đã đưa con gái đến Hong Kong vào năm 2013 sau khi cưới người chồng thứ hai và sống ở đặc khu hành chính Hong Kong.

Cảnh sát nói rằng, người mẹ không có tiền sử về bệnh tâm thần hay bạo lực gia đình.

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