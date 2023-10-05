Xe cưới va chạm xe chở rác khiến 6 người tử vong: Cô dâu đang mang thai 3 tháng

Thế giới 05/10/2023 15:22

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của dư luận vì đây là thảm kịch va chạm giữa một xe ô tô 7 chỗ đang rước dâu chở cô dâu chú rể và xe tải chở rác.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, dẫn tin từ Newsflare, sự việc được ghi lại vào ngày 3/10, tại Lâm Hương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của dư luận đất nước này vì đây là thảm kịch va chạm giữa một xe ô tô 7 chỗ đang rước dâu chở cô dâu chú rể và xe tải chở rác. Trong đó, toàn bộ 6 người trên xe cưới đã tử vong (2 người qua đời tại chỗ, 4 người được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi).

 

Một nhân chứng tên Liu cho biết, vụ va chạm xảy ra trên một con đường quê ở thị trấn Zhongfang. Đáng buồn thay, nhiều trường hợp tử vong đã được báo cáo ngay sau vụ tai nạn. Cả cô dâu và chú rể đang trên đường tới dự lễ cưới.

Xe cưới va chạm xe chở rác khiến 6 người tử vong: Cô dâu đang mang thai 3 tháng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Sohu

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, dẫn tin từ Sohu, vụ tai nạn thảm khốc, đặc biệt cô dâu được biết đang mang thai 3 tháng, đã được truyền thông Trung Quốc đưa tin rầm rộ. Nhiều người lên tiếng phẫn nộ đổ lỗi cho hành vi của xe tải chở rác và có khá nhiều ý kiến buộc công ty vệ sinh môi trường phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, ngay sau đó, phía cảnh sát huyện Lâm Tương thuộc thành phố Nhạc Dương (Hồ Nam) đã đăng tải thông báo về chi tiết vụ tai nạn. Theo đó, xe cưới 7 chỗ đang chạy ngược chiều với xe chở rác, thì bất ngờ lấn làn vượt lên khiến xe chở rác trở tay không kịp và cứ thế va chạm vào nhau. Do đó, lỗi tai nạn bị quy cho tài xế lái xe ô tô 7 chỗ, chứ không phải xe tải chở rác.

Xe cưới va chạm xe chở rác khiến 6 người tử vong: Cô dâu đang mang thai 3 tháng - Ảnh 2
Sự việc được ghi lại vào ngày 3/10, tại Lâm Hương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc - Ảnh: Newsflare

Không lâu sau, chủ của một phương tiện di chuyển phía sau xe cưới gây tai nạn (cách một xe ô tô khác) đã chứng kiến toàn bộ vụ việc. Họ đã đăng tải lên mạng và cung cấp đoạn ghi hình trích xuất từ camera hành trình trên xe của họ cho cảnh sát.

 

Từ đoạn clip có thể nhìn thấy, xe cưới (màu đen) đang di chuyển bình thường ở làn đường bên phải thì bất ngờ lấn sang làn bên trái. Cùng lúc đó, xe tải chở rác đang lưu thông ngược chiều với tốc độ cao, vì xe cưới chuyển làn quá bất ngờ nên tài xế điều khiển xe chở rác chỉ kịp lách sang một bên, nhưng thảm kịch vẫn xảy ra. Sức nặng và tốc độ di chuyển nhanh của xe tải chở rác càng khiến vụ va chạm càng thêm nghiêm trọng.

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