Đối tượng Chen xảy ra cãi vã với bố mẹ về chuyện rửa bát. Trong cơn tức giận, Chen lấy xe máy đi mua 20 lít xăng. Đối tượng sau đó đổ xăng vào tầng 1 của căn nhà vừa là nơi ở của gia đình, vừa là cửa hàng sửa chữa lốp xe.

Theo thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống, dẫn tin từ CNA, tòa án quận Tân Trúc, Đài Loan (Trung Quốc) hôm 28/9 đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Chen Yen-hsiang vì hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến 8 người tử vong hồi tháng 6 năm ngoái.

Truyền thông địa phương từng đưa tin, Chen đã có tiền án về tội trộm cắp, lừa đảo và phá hủy tài sản. Sau khi theo học khóa sửa xe ô tô, Chen quay về làm cùng với gia đình. Tuy nhiên, do bất đồng với người cha về hoạt động quản lý kinh doanh, Chen thường xuyên bỏ nhà đi.

Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: CNA

Theo thông tin từ VietNamNet, dẫn tin từ tờ Liberty Times, vào ngày 15/6/2022, Chen xảy ra cãi vã với bố mẹ về chuyện rửa bát. Trong cơn tức giận, Chen lấy xe máy đi mua 20 lít xăng. Đối tượng sau đó đổ xăng vào tầng 1 của căn nhà vừa là nơi ở của gia đình, vừa là cửa hàng sửa chữa lốp xe.

Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Bố của Chen đã không kịp cứu các thành viên khác nên đành bỏ chạy thoát thân. Phần lớn người nhà Chen ở trên tầng 2. Hậu quả, 8 người trong gia đình, bao gồm cả vợ và 3 đứa con của Chen, đều thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Các công tố viên đã yêu cầu tòa tuyên án tử hình với Chen do tính chất tàn bạo của bị cáo. Theo các công tố viên, Chen không có khả năng cải tạo, nên án tử hình là cần thiết để duy trì trật tự xã hội và bảo vệ tính mạng, cũng như sự an toàn của người dân.

Sau khi theo học khóa sửa xe ô tô, Chen quay về làm cùng với gia đình. Tuy nhiên, do bất đồng với người cha về hoạt động quản lý kinh doanh, Chen thường xuyên bỏ nhà đi. Khi mới trở lại, Chen đã gây ra vụ hỏa hoạn cướp đi tính mạng của 8 người thân.

Đám cháy kinh hoàng tại đám cưới khiến hơn 100 người tử vong thương tâm Hơn 100 người thiệt mạng và 150 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một đám cưới vào tối ngày 26/9.

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