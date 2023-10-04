Bất tỉnh do bị dây thừng của chiếc xích đu quấn quanh cổ khi đang chơi đu quay trong sân nhà, cậu bé 10 tuổi đã tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, dẫn tin từ NDTV, cậu bé Aadil (sống ở thị trấn Chabra, quận Baran, bang Rajasthan, Ấn Độ) gặp nạn khi đang chơi đu quay trong sân nhà cùng những đứa trẻ khác. Cảnh sát cho biết chiếc xích đu đã được lắp đặt tại nhà Aadil cho đứa em mới sinh của cậu bé. Aadil đã nôn mửa và bất tỉnh ngay sau khi được mọi người gỡ dây thừng ra khỏi cổ.

Cảnh sát đã đến nhà Aadil ngay khi nhận được cấp báo và đưa cậu bé tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sỹ cho biết cậu đã chết trước khi tới viện.

Trường hợp trẻ em tử vong vì bị dây xích đu quấn cổ từng xảy ra nhiều lần ở Ấn Độ. Tháng 11/2021, cậu bé Vishnu 10 tuổi ở Munnar bị dây xích đu siết vào cổ tới chết. Tai nạn xảy ra vào khoảng 18h30 khi Vishnu chơi xích đu ở nhà một mình. Khi bố mẹ cậu bé về nhà, họ rụng rời khi phát hiện con trai đã tử vong.

Tháng 7/2023, một thiếu niên 14 tuổi cũng thiệt mạng do bị dây xích đu quấn vào cổ khi đang chơi gần nhà ở quận Dakshina Kannada, Ấn Độ.

Cậu bé bị dây xích đu siết cổ chết trong khi chơi - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, dẫn tin từ tờ Mirror (Anh), cậu bé Riain Brennan-Byrne (10 tuổi) tử vong khi đang chơi với chiếc xích đu làm từ sợi dây quấn quanh cành cây, khi đến thăm mẹ ở Leicestershire (Anh).

Bé bị vướng vào sợi dây và được các bạn phát hiện và chạy ngay đến giúp. Nhưng sau tất cả những nỗ lực hồi sức, cậu bé đã chết trong bệnh viện 1h sau đó.

Cậu bé được phát hiện vào khoảng 7h tối, được bố mẹ của những người bạn đưa xuống và làm hô hấp nhân tạo. Dịch vụ xe cứu thương East Midlands (EMAS) đã đến hiện trường và họ phát hiện Riain đã bị siết chặt ở cổ và không còn phản ứng.

Cậu bé được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Leicester nhưng được thông báo là đã chết lúc 8h6 tối, theo Mirror.

Nhân viên điều tra Ivan Cartwright, từ Văn phòng điều tra viên Tòa thị chính Leicester, nhận thấy bé Riain không có ý định làm hại bản thân để gây ra cái chết. Ông cho biết cậu bé đã chết vì sợi dây buộc quanh cổ khiến cổ bị siết chặt.

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