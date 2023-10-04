Một cặp vợ chồng đã đến đồn cảnh sát thông báo ba cô con gái của họ mất tích nhưng sự thật kinh hoàng phía sau khiến người khác lạnh sống lưng.

Theo India Today, ngày 2/10/2023 phía cảnh sát cho biết, một cặp vợ chồng ở bang Punjab, Ấn Độ đã tự tay giết chết ba cô con gái của họ vì nghèo đói và giấu thi thể của nạn nhân vào một chiếc hòm bên trong nhà riêng của họ. Vụ việc được đưa ra ánh sánh sau khi chính thủ phạm làm đơn thông báo việc con gái họ mất tích. Sau đó, cặp vợ chồng này khai rằng họ tìm thấy xác của những đứa trẻ trong một cái hòm khi đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà.

Cặp vợ chồng đã nhẫn tâm giết hại 3 đứa con ruột của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sushil Mandal và vợ Manju Devi, cả hai đều là những người làm công ăn lương theo ngày. Cặp vợ chồng này được cho là đã cho các con gái uống sữa có pha thuốc trừ sâu vào ngày 1/10/2023. Sau khi các con gái chết vì ngộ độc, họ giấu xác các nạn nhân vào một cái hòm.

Cặp đôi đã báo với cảnh sát rằng, bé gái Kanchan 4 tuổi, Sakshi 7 tuổi và Amrita 9 tuổi đã mất tích. Nói về vụ việc này, một cảnh sát cấp cao cho biết, cặp vợ chồng này có 5 người con, họ không đủ khả năng tài chính để nuôi tất cả các con. Khi nhận đơn báo về việc mất tích và việc tìm thấy xác của các nạn nhân, cảnh sát đã tiến hành điều tra và kiểm tra các camera giám sát gần đó. Cảnh sát nhận ra rằng, các cô con gái của họ chưa rời khỏi nhà, vì vậy cặp vợ chồng này bắt đầu bị cảnh sát thẩm vấn.

Vì không đủ kinh tế nuôi các con, cặp vợ chồng đã cho thuốc trừ sâu vào sữa để giết chết 3 đứa con - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình thẩm vấn, cặp vợ chồng thừa nhận đã đầu độc 3 cô con gái vì không có đủ tiền để nuôi tất cả các con. Họ chỉ có thể nuôi được hai đứa trẻ mà thôi. Được biết, hiện tại cả hai vợ chồng đã bị bắt giữ, phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án.

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