Chú rể dùng 18 máy xúc làm thành vòm cổng cao vút để đón dâu gây sốt cộng đồng mạng

Mới đây, một đám cưới đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi chú rể dùng 18 chiếc máy xúc làm thành một cổng vòm để chào đón cô dâu.

Theo Sohu, vào ngày 1/10/2023, một số cư dân mạng tại Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc đã đăng tải lên mạng một đoạn video quay cảnh một người đàn ông dùng 18 máy xúc tạo thành một cổng vòm. Được biết đây là sự chuẩn bị của người đàn ông cho đám cưới của mình. Đoạn video đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

Chú rể đã tìm được 18 chiếc máy xúc tạo thành một cổng vòm để đón dâu

Ngày 2/10, ông Chu – người đăng tải video nói với phóng viên rằng, đây là đám cưới của một người bạn lái máy xúc cùng làng. Trước khi kết hôn vài ngày, chú rể gọi điện cho ông Chu nhờ ông lái máy xúc đến giúp đỡ. Tổng cộng có 18 chiếc máy xúc được di chuyển đến đây, 2 chiếc sẽ đấu đầu vào nhau tạo thành một cặp. Từ cổng làng vào đến nhà chú rể, hơn 10 mét lại có một cặp như vậy tạo thành một cổng vòm để đón dâu.

Ông Chu cho biết thêm, ông và chú rể quen nhau đã 3 năm, 18 chiếc máy xúc đều mượn của những người bạn cùng ngành. Ngày 2/10, cô dâu và chú rể sẽ chính thức bái thiên địa. Ông Chu cho biết, hình thức tổ chức đám cưới này rất mới lạ và người dân trong làng rất thích thú với khung cảnh này.

Những hình ảnh này đã khiến cư dân mạng xứ Trung vô cùng thích thú

Anh Trương – chú rể của hôn lễ này cho biết, anh đã lái máy xúc được 7 năm, sở dĩ anh Trương muốn dùng hình thức này để tổ chức đám cưới vì anh thấy nó vô cùng độc đáo. Cô dâu là người nơi khác được gả đến đây và cũng rất bất ngờ và thích thú với hình thức đón dâu này.

Bé gái 14 tuổi bị ba người đàn ông cưỡng hiếp, một trong những tên yêu râu xanh là chú của nạn nhân Mới đây, một bé gái 14 tuổi đã bị chú ruột cùng hai người đàn ông khác cưỡng hiếp khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-re-dung-18-may-xuc-lam-thanh-vom-cong-cao-vut-de-don-dau-gay-sot-cong-dong-mang-620985.html