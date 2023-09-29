Mới đây, một bé gái 14 tuổi đã bị chú ruột cùng hai người đàn ông khác cưỡng hiếp khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Theo India Today, một bé gái Dalit 14 tuổi đã bị ba người đàn ông cưỡng hiếp, một trong số những tên yêu râu xanh đó chính là chú ruột của nạn nhân. Phía cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 27/9 tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Hiện tại, ba người đàn ông này đều đã bị cảnh sát bắt giữ.

Mẹ của bé gái 14 tuổi đã gửi đơn khiếu nại cho cảnh sát và nói rằng, chú của cô bé đã dụ dỗ cô bé đi cùng khi bé đến trường một ngày trước đó. Phía cảnh sát cho biết thêm, Amarjit - chú của nạn nhân hứa sẽ đưa tiền cho cô bé nếu cô bé đi cùng mình.

Bé gái 14 tuổi bị chú ruột và hai người đàn ông khác cưỡng hiếp - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình nạn nhân cáo buộc Amarjit cùng những người bạn của anh ta là Mohit Tyagi và Sumit Verma đã cưỡng hiếp cô bé 14 tuổi. Sau khi sự việc này được đăng tải lên mạng, cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng phẫn nộ trước hành động mất nhân tính của Amarjit cùng đồng bọn. Ấn Độ là quốc gia thường xuyên xảy ra các vụ cưỡng hiếp khiến dư luận bàng hoàng. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra để bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ nhưng có vẻ tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.

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