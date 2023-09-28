Đang tắm phát hiện có người quay lén, người phụ nữ và chồng tìm được thủ phạm nhờ một dấu vết

Thế giới 28/09/2023 15:34

Khi đang tắm tại nhà, người phụ nữ phát hiện có người đang quay lén bên ngoài cửa sổ, trong 3 ngày thủ phạm đã được tìm ra dựa vào một chi tiết.

Mới đây, cô Vương sống tại Thượng Hải, Trung Quốc đã đăng tải trải nghiệm mình vừa trải qua lên mạng xã hội khiến cư dân mạng xứ Trung bàn tán sôi nổi. Khi đang tắm ở nhà, cô Vương phát hiện có người lạ đang quay lén bên ngoài cửa sổ phòng tắm, quá hoảng sợ, cô Vương đã chia sẻ việc này với chồng và cuối cùng cả hai đã tìm ra thủ phạm nhờ vào một dấu vết được lưu lại.

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 "Dấu vết" để lại hiện trường giúp vợ chồng cô Vương tìm được kẻ quay lén

Theo 163, cô Vương sống ở tầng 9 một khu nhà tại Thượng Hải, Trung Quốc. Khi đang tắm, cô Vương nhìn thấy camera điện thoại di động nhô lên ở góc bên phải cửa sổ phòng tắm. Phát hiện có người quay lén, cô Vương vô cùng hoảng sợ rồi ngồi xuống dưới. Sau đó, cô Vương phát hiện một người đàn ông đang trèo qua lan can và chạy về phía lối đi an toàn của cầu thang.

Sau khi chồng cô Vương về nhà, cô đã kể lại mọi chuyện. Hai vợ chồng phát hiện một dấu chân người bên cửa sổ. Hai vợ chồng cô Vương đã mua một chiếc đèn pin và đi tìm kiếm những người có dấu giày giống với dấu chân này trong cả tòa nhà. Bên cạnh đó, hai vợ chồng cô Vương kiểm tra camera giám sát trong tòa nhà 10 phút trước và sau khi sự việc xảy ra. Vào thời điểm đó, camera ghi lại hình ảnh một người đàn ông ra vào hành lang. Người đàn ông này liếc nhìn camera rồi vội vàng rời đi khiến cô Vương nghi ngờ.

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 Những dấu giày để lại trên hành lang cũng được vợ chồng cô Vương phát hiện
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 Cô Vương chia sẻ trải nghiệm của mình và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng

Sau đó, cùng với nhân viên bảo vệ, vợ chồng cô Vương phát hiện đôi giày có “dấu vết” giống hệt với "dấu vết" tại hiện trường được đặt trong tủ giày trước cửa nhà một người đàn ông. Sau khi nộp bằng chứng liên quan cho cảnh sát, người đàn ông này đã bị bắt giữ và thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

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Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung camera giám sát hành vi phạm tội

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