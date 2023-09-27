Xin kết bạn bất thành, người đàn ông đánh hai cô gái chảy máu

Thế giới 27/09/2023 14:49

Sau khi hai cô gái từ chối thêm số điện thoại, người đàn ông này đã đánh nạn nhân đến chảy máu khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Mới đây, một vụ việc xảy ra ở Hồ Nam, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng. Một người đàn ông xin số Wechat của hai cô gái để thêm bạn bè nhưng bị từ chối, vì chuyện này người đàn ông đã ra tay đánh hai cô gái.

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 Cô gái xuất hiện trong video với nhiều vết thương trên mặt

Trong một video được đăng tải lên mạng xã hội, một cô gái bị đánh đến chảy máu cằm, còn một cô gái khác bị đánh chảy máu đầu. Một cô gái đã khóc và nói rằng: “Tôi có sai không khi không đưa Wechat cho anh ta?” Trong video được đăng tải, cộng đồng mạng xứ Trung cũng phát hiện cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Được biết, vụ việc này xảy ra vào ngày 26/9 ở gần một khách sạn tại thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Một nạn nhân của sự việc cho biết: “Không đưa Wechat cho anh ta, anh ta liền đánh chúng tôi, tôi ngồi ở đây chưa nói với ai một câu nào”.

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 Chỉ vì xin kết bạn bất thành, người đàn ông đã tấn công hai cô gái

Một cảnh sát cho biết, sự việc này xảy ra vào ngày hôm qua và cuộc điều tra đang được tiến hành nên không tiện tiết lộ nhiều. Sau khi có báo cáo chi tiết sẽ thông báo sau. Vụ việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung, nhiều người vô cùng phẫn nộ trước việc làm của người đàn ông này.

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Từ khóa:   cư dân mạng cộng đồng mạng xứ Trung đăng tải lên mạng

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