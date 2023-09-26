Mặc dù người vẫn còn sống nhưng mông đã “chết”, cô gái 26 tuổi mắc “hội chứng mông chết” vì ngồi làm việc quá lâu.

Mới đây, câu chuyện của Tiểu Đới đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Hai tháng trước, Tiểu Đới – cô gái 26 tuổi làm nhà thiết kế nội thất ở Chiết Giang, Trung Quốc bắt đầu cảm thấy khó chịu ở thắt lưng. Chỉ cần ngồi lâu, Tiểu Đới liền thấy khó chịu ở vùng thắt lưng, những cơn đau nhức khiến cô không chịu nổi. Cô gái 26 tuổi nghĩ rằng cô bị tình trạng như vậy là do không thập thể dục. Tháng trước, Tiểu Đới bắt đầu chạy bộ để rèn luyện sức khỏe nhưng cô lại nhận thấy đầu gối mình cũng bị đau nên đã đến một trung tâm y tế ở Tây Hồ, Hàng Châu để điều trị.

Ngồi làm việc quá lâu, cô gái 26 tuổi mắc "hội chứng mông chết"

Bác sĩ Hạ - người điều trị trực tiếp cho Tiểu Đới phát hiện, cô gái 26 tuổi chưa lập gia đình và có chút thừa cân. Mặc dù chưa có con nhưng mông của Tiểu Đới lại chảy xệ, sau khi tìm hiểu bác sĩ Hạ được biết, Tiểu Đới làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày và thường xuyên làm việc quá sức. Mỗi ngày, thời gian cô ngồi trên ghế gần bằng thời gian cô ngủ. Bắc sĩ Hạ nói với Tiểu Đới rằng, có thể cô đã mắc “hội chứng mông chết”.

Cơ mông của cơ thể con người nằm ở mông và bao gồm cơ mông lớn, cơ mông nhỡ và cơ mông nhỏ. Cơ mông lớn nhất và mạnh nhất trong nhóm cơ mông. Các hoạt động như chạy, nhảy, đi bộ, ngồi xổm, leo cầu thang của con người đều cần có sự tham gia của cơ mông. Mặc dù là cơ mông là cơ lớn nhất trong cơ thể con người nhưng lại “hay quên”. Nếu trong thời gian dài cơ mông lớn ở trạng thái không hoạt động, nó rất dễ bị “mất trí nhớ” và quên cách co bóp.

Trong một ngày, thời gian ngồi làm việc của Tiểu Đới gần bằng với thời gian cô nằm ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Khi chức năng của cơ mông yếu đi thì các cơ vùng eo, đầu gối sẽ phải hoạt động để bù đắp. Ngoài hoàn thành công việc của mình còn phải chia sẻ công việc của cơ mông, nếu tiếp tục trong một thời gian dài sẽ gây đau lưng hoặc đau đầu gối. “Hội chứng mông chết” được xem là bệnh khá thường gặp của dân công sở.

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