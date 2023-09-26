Ngồi một chỗ làm việc quá lâu, cô gái 26 tuổi mắc “hội chứng mông chết”

Thế giới 26/09/2023 14:29

Mặc dù người vẫn còn sống nhưng mông đã “chết”, cô gái 26 tuổi mắc “hội chứng mông chết” vì ngồi làm việc quá lâu.

Mới đây, câu chuyện của Tiểu Đới đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Hai tháng trước, Tiểu Đới – cô gái 26 tuổi làm nhà thiết kế nội thất ở Chiết Giang, Trung Quốc bắt đầu cảm thấy khó chịu ở thắt lưng. Chỉ cần ngồi lâu, Tiểu Đới liền thấy khó chịu ở vùng thắt lưng, những cơn đau nhức khiến cô không chịu nổi. Cô gái 26 tuổi nghĩ rằng cô bị tình trạng như vậy là do không thập thể dục. Tháng trước, Tiểu Đới bắt đầu chạy bộ để rèn luyện sức khỏe nhưng cô lại nhận thấy đầu gối mình cũng bị đau nên đã đến một trung tâm y tế ở Tây Hồ, Hàng Châu để điều trị.

co gai 26 tuoi 1
 Ngồi làm việc quá lâu, cô gái 26 tuổi mắc "hội chứng mông chết"

Bác sĩ Hạ - người điều trị trực tiếp cho Tiểu Đới phát hiện, cô gái 26 tuổi chưa lập gia đình và có chút thừa cân. Mặc dù chưa có con nhưng mông của Tiểu Đới lại chảy xệ, sau khi tìm hiểu bác sĩ Hạ được biết, Tiểu Đới làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày và thường xuyên làm việc quá sức. Mỗi ngày, thời gian cô ngồi trên ghế gần bằng thời gian cô ngủ. Bắc sĩ Hạ nói với Tiểu Đới rằng, có thể cô đã mắc “hội chứng mông chết”.

Cơ mông của cơ thể con người nằm ở mông và bao gồm cơ mông lớn, cơ mông nhỡ và cơ mông nhỏ. Cơ mông lớn nhất và mạnh nhất trong nhóm cơ mông. Các hoạt động như chạy, nhảy, đi bộ, ngồi xổm, leo cầu thang của con người đều cần có sự tham gia của cơ mông. Mặc dù là cơ mông là cơ lớn nhất trong cơ thể con người nhưng lại “hay quên”. Nếu trong thời gian dài cơ mông lớn ở trạng thái không hoạt động, nó rất dễ bị “mất trí nhớ” và quên cách co bóp.

co gai 26 tuoi 2
 Trong một ngày, thời gian ngồi làm việc của Tiểu Đới gần bằng với thời gian cô nằm ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Khi chức năng của cơ mông yếu đi thì các cơ vùng eo, đầu gối sẽ phải hoạt động để bù đắp. Ngoài hoàn thành công việc của mình còn phải chia sẻ công việc của cơ mông, nếu tiếp tục trong một thời gian dài sẽ gây đau lưng hoặc đau đầu gối. “Hội chứng mông chết” được xem là bệnh khá thường gặp của dân công sở.

Bươm bướm đậu khắp người "Hàm Hương phiên bản nam" thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Bươm bướm đậu khắp người "Hàm Hương phiên bản nam" thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Một người đàn ông được ví von là "Hàm Hương phiên bản nam" khi có rất nhiều bươm bướm vây quanh và đậu lên người.

Xem thêm
Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung hội chứng mông chết dân công sở

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 29 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 44 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích