Người phụ nữ đòi bạn trai chu cấp hơn 3.000 đồng mỗi tháng để nuôi con với lý do chẳng thể ngờ

Có con chung nhưng chưa kết hôn, người phụ nữ kiện bạn trai ra tòa và yêu cầu mỗi tháng chu cấp cho con trai 3.400 đồng.

Mới đây, một người phụ nữ sống tại Hải Nam, Trung Quốc đã kiện bạn trai của mình ra tòa và yêu cầu người đàn ông này chu cấp cho con trai chung của họ mỗi tháng 1 nhân dân tệ (tương đương khoảng 3.400 đồng). Vụ việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Mặc dù đã có con chung nhưng do thường xuyên cãi vã, Bành và Phó không thể tiếp tục sống chung với nhau - Ảnh minh họa: Internet Theo Sohu, người phụ nữ họ Bành và bạn trai họ Phó sống chung với nhau và có một cậu con trai, vậy nhưng cả hai chưa hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Sau khi mối quan hệ rạn nứt, Bành kiện Phó ra tòa và yêu cầu người đàn ông này phải chu cấp cho con trai 1 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 3.400 đồng) cho đến khi cậu bé đủ 18 tuổi.

Được biết, Bành và Phó quen biết nhau qua người giới thiệu. Sau đó cả hai có tổ chức đám cưới theo phong tục địa phương và chung sống với nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn. Ngày 9/10/2020, Bành hạ sinh cho Phó một cậu con trai. Vậy nhưng sau đó cặp đôi thường xuyên cãi vã dẫn đến mối quan hệ rạn nứt và không thể sống chung với nhau. Cậu con trai 2 tuổi hiện tại đang sống cùng với mẹ. Bành kiện Phó ra tòa với mục đích giành được quyền nuôi con, đồng thời Bành mong muốn Phó phải trả 1 nhân dân tệ mỗi tháng tiền chu cấp nuôi con cho đến khi con trai 18 tuổi. Sau khi tòa án nhận được đơn của Bành đã tổ chức xét xử công khai vụ kiện này, Bành tham gia phiên xét xử nhưng Phó từ chối tham gia mà không có lý do chính đáng.

Bành yêu cầu Phó phải chu cấp cho con trai mỗi tháng 1 nhân dân tệ cho đến khi con trai 18 tuổi - Ảnh minh họa: Internet Xét đến điều kiện và thu nhập của nguyên đơn và bị đơn, toàn án đã đồng ý để Bành nuôi đứa trẻ. Bên cạnh đó, vì Bành không chứng minh được thu nhập của Phó nên tòa đồng ý với yêu cầu của Bành, mỗi tháng Phó phải trả 1 nhân dân tệ tiền chu cấp nuôi con cho đến khi cậu bé 18 tuổi. Nhiều người cảm thấy khó hiểu với yêu cầu tiền chu cấp 1 tệ mỗi tháng mà Bành đưa ra, nhưng cô cho biết rằng, cô chỉ muốn Phó nhớ rằng: "Anh ta vẫn còn một đứa con trai" nên mới đưa ra điều kiện này.

Xin kết bạn bất thành, người đàn ông đánh hai cô gái chảy máu Sau khi hai cô gái từ chối thêm số điện thoại, người đàn ông này đã đánh nạn nhân đến chảy máu khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-doi-ban-trai-chu-cap-hon-3000-dong-moi-thang-de-nuoi-con-voi-ly-do-chang-the-ngo-620045.html