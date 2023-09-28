Người phụ nữ đòi bạn trai chu cấp hơn 3.000 đồng mỗi tháng để nuôi con với lý do chẳng thể ngờ

Thế giới 28/09/2023 10:50

Có con chung nhưng chưa kết hôn, người phụ nữ kiện bạn trai ra tòa và yêu cầu mỗi tháng chu cấp cho con trai 3.400 đồng.

Mới đây, một người phụ nữ sống tại Hải Nam, Trung Quốc đã kiện bạn trai của mình ra tòa và yêu cầu người đàn ông này chu cấp cho con trai chung của họ mỗi tháng 1 nhân dân tệ (tương đương khoảng 3.400 đồng). Vụ việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

co con chung 1
 Mặc dù đã có con chung nhưng do thường xuyên cãi vã, Bành và Phó không thể tiếp tục sống chung với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, người phụ nữ họ Bành và bạn trai họ Phó sống chung với nhau và có một cậu con trai, vậy nhưng cả hai chưa hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Sau khi mối quan hệ rạn nứt, Bành kiện Phó ra tòa và yêu cầu người đàn ông này phải chu cấp cho con trai 1 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 3.400 đồng) cho đến khi cậu bé đủ 18 tuổi.

Được biết, Bành và Phó quen biết nhau qua người giới thiệu. Sau đó cả hai có tổ chức đám cưới theo phong tục địa phương và chung sống với nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn. Ngày 9/10/2020, Bành hạ sinh cho Phó một cậu con trai. Vậy nhưng sau đó cặp đôi thường xuyên cãi vã dẫn đến mối quan hệ rạn nứt và không thể sống chung với nhau. Cậu con trai 2 tuổi hiện tại đang sống cùng với mẹ.

Bành kiện Phó ra tòa với mục đích giành được quyền nuôi con, đồng thời Bành mong muốn Phó phải trả 1 nhân dân tệ mỗi tháng tiền chu cấp nuôi con cho đến khi con trai 18 tuổi. Sau khi tòa án nhận được đơn của Bành đã tổ chức xét xử công khai vụ kiện này, Bành tham gia phiên xét xử nhưng Phó từ chối tham gia mà không có lý do chính đáng.

co con chung 2
 Bành yêu cầu Phó phải chu cấp cho con trai mỗi tháng 1 nhân dân tệ cho đến khi con trai 18 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Xét đến điều kiện và thu nhập của nguyên đơn và bị đơn, toàn án đã đồng ý để Bành nuôi đứa trẻ. Bên cạnh đó, vì Bành không chứng minh được thu nhập của Phó nên tòa đồng ý với yêu cầu của Bành, mỗi tháng Phó phải trả 1 nhân dân tệ tiền chu cấp nuôi con cho đến khi cậu bé 18 tuổi. Nhiều người cảm thấy khó hiểu với yêu cầu tiền chu cấp 1 tệ mỗi tháng mà Bành đưa ra, nhưng cô cho biết rằng, cô chỉ muốn Phó nhớ rằng: "Anh ta vẫn còn một đứa con trai" nên mới đưa ra điều kiện này.

Xin kết bạn bất thành, người đàn ông đánh hai cô gái chảy máu

Xin kết bạn bất thành, người đàn ông đánh hai cô gái chảy máu

Sau khi hai cô gái từ chối thêm số điện thoại, người đàn ông này đã đánh nạn nhân đến chảy máu khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Xem thêm
Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung đăng ký kết hôn quan hệ rạn nứt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 29 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 44 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích