Khi đang thi công phục vụ công trình xây dựng, một chiếc máy xúc lớn đã phát hiện một thi thể được chôn sâu 5 mét trong lòng đất.

Theo Sohu, ngày 28/9/2023, văn phòng công an thành phố Thông Liêu, Nội Mông Cổ, Trung Quốc đưa tin, gần đây, khi đang thi công phục vụ công trình xây dựng, một chiếc máy xúc lớn đào phải một thi thể được chôn sâu dưới lòng đất. Sự thật về hai vụ án mạng tồn tại 31 năm trước đã được làm sáng tỏ. Lý và Thái mất tích bí ẩn suốt 30 năm, gia đình tìm kiếm nhưng không có manh mối nào Vào tháng 2/1992, Lý và Thái làm việc tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được công ty cử đến thị trấn Bảo Long Sơn, thành phố Thông Liêu, Nội Mông Cổ để thu tiền bột mì của Trương. Được biết, tổng số tiền mà Lý và Thái cần phải thu là 72.000 nhân dân tệ (khoảng 240 triệu đồng). Khi Lý và Thái đến thành phố Thông Liêu, Trương phát hiện hai người mang theo 110.000 nhân dân tệ (khoảng 370 triệu) tiền mặt. Vì vậy, Trương đã nảy sinh ý đồ xấu với Lý và Thái.

Ngày 28/4/1992, Lý và Thái biến mất một cách bí ẩn. Vào tháng 6 cùng năm, thấy Lý đã lâu không về nhà, gia đình nạn nhân cùng nhân viên của công ty đến thị trấn Bảo Long Sơn tìm kiếm. Lúc đó, Trương cho biết Lý và Thái đã gặp một người phụ nữ địa phương, sau đó cả ba người họ đã đến nơi khác để cùng nhau kinh doanh. Đến tháng 12/1992, công ty nghi ngờ Lý và Thái lấy tiền của công ty rồi bỏ trốn nên đã báo cáo sự việc lên cơ quan kiểm sát và đề nghị cử người đến Nội Mông Cổ điều tra. Vậy nhưng cảnh sát địa phương vẫn không tìm được tung tích của Lý và Thái. Suốt 30 năm, Lý và Thái còn sống hay đã chết vẫn là một điều bí ẩn. Khi phát hiện Trương có liên quan đến vụ việc này, phía cảnh sát đã lập tức mở cuộc điều tra Đến năm 2020, cảnh sát Thông Liêu triệt phá một tập đoàn tội phạm do Trương đứng đầu. Khi đối chiếu hồ sơ, phía cảnh sát phát hiện Trương có liên quan đến việc mất tích của Lý và Thái. Manh mối này ngay lập tức được điều tra. Từ người thân của Trương, cảnh sát được biết, Trương có một nhân viên họ Tào, người này có thể liên quan đến vụ án của Lý và Thái.

Chính vì vậy, Tào đã bị cảnh sát bắt giữ ngay trong đêm. Bằng những manh mối có được và sự chuyên nghiệp của các cảnh sát, Tào thừa nhận mình đã hợp tác với Trương để sát hại Lý và Thái. Khi Tào khai địa điểm giấu xác nạn nhân, lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường. Máy xúc đào suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, ở độ sâu 5 mét đã tìm thấy hài cốt, quần áo và giấy tờ tùy thân của các nạn nhân. Sau 30 năm mất tích bí ẩn, cuối cùng thi thể của các nạn nhân cùng các giấy tờ tùy thân đã được tìm thấy Cảnh sát phát hiện, vào năm 1992, Trương có ý định giết Lý và Thái để chiếm đoạt khoản tiền lớn mà hai người mang theo. Sau khi Trương và Tào giết chết hai nạn nhân, Trương đã chôn nạn nhân ở trong vườn nhà và lấy đi số tiền của Lý và Thái. Để che mắt người khác, vào năm 1993, Trương đã xây lại ngôi nhà của mình để giấu xác. Số tiền cướp được của hai nạn nhân cũng là số tiền đầu tiên giúp Trương làm giàu. Hiện tại, Trương và Tào đều đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

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