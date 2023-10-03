Mặc dù con trai đã qua đời từ 10 năm trước nhưng người mẹ vẫn luôn nhớ đến con và gọi điện đến số điện thoại mà con dùng trước đây.

Vào dịp Trung thu năm nay, người mẹ quá nhớ con trai đã qua đời từ 10 năm trước nên đã gọi đến số điện thoại khi còn sống con vẫn dùng và điều bất ngờ đã đến. Câu chuyện cảm động này đã khiến nhiều cư dân mạng xứ Trung phải thốt lên rằng: “Tôi đã khóc khi đọc được câu chuyện này”. Theo 163, vụ việc này xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 29/9. Khi đang làm việc, Vương Năng – một cảnh sát đã nhận được một cuộc điện thoại có địa chỉ tại An Huy. Vương Năng bắt mắt nhưng đầu dây bên kia lại khá do dự. Nghe giọng nói, Vương Năng đoán, đối phương là một người phụ nữ khoảng 60, 70 tuổi. Người phụ nữ ngập ngừng nói: “Tôi gọi điện cho con trai, tôi sợ nói ra sẽ không tốt”.

Con trai qua đời 10 năm trước trong một vụ tai nạn, vì quá nhớ con người mẹ vẫn thường gọi điện đến số điện thoại con trai vẫn dùng ngày trước - Ảnh minh họa: Internet Ban đầu, Vương Năng tưởng đối phương muốn tìm người ở đồn cảnh sát nên đã động viên người phụ nữ: “Không sao đâu, dì cứ nói đi”. Một lúc sau, người phụ nữ ở đầu dây bên kia vừa khóc vừa kể lại câu chuyện của mình. Thì ra con trai của dì đã mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 10 năm. Trước đây, mỗi dịp nghỉ lễ, người phụ nữ này đều gọi điện vào số điện thoại mà con trai đã dùng ngày trước. Có lần chủ thuê bao nghe máy nhưng khi phát hiện nhầm số liền cúp máy. Mấy năm nay, người mẹ này cố gắng chịu đựng và không gọi đến số điện thoại đó nữa.

Đến tháng 5/2021, Vương Năng đổi số điện thoại, vô tình số điện thoại ấy lại chính là số điện thoại con trai của người phụ nữ đã dùng từ nhiều năm trước. Trung thu năm nay, người mẹ vô cùng nhớ con trai và đã gọi đến số điện thoại đó. Vương Năng cảm động trước câu chuyện của người phụ nữ. Đầu dây bên kia ngượng ngùng hỏi: “Tôi gọi điện như vậy có ảnh hưởng tới cậu không?” Vương Năng liền trả lời: “Không ảnh hưởng tới con đâu dì, con cũng không biết nói chuyện với ai, may quá được nói chuyện với dì”. Trung thu năm nay, người mẹ vẫn gọi đến số điện thoại ấy và nhận được điều bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet Lúc đó, Vương Năng khá lúng túng, anh không biết làm sao để an ủi người phụ nữ, nhưng anh biết rằng chú ý lắng nghe câu chuyện đó chính là niềm an ủi tốt nhất. Đến tối, Vương Năng đã nhắn cho người phụ nữ một tin nhắn: “Nếu dì cần giúp đỡ hoặc nhớ con trai, dì cứ gọi vào số điện thoại của con trai dì, chắc chắn cuộc gọi sẽ được trả lời”. Người phụ nữ nhận được tin nhắn của Vương Năng cũng vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn đến anh.

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