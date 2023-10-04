Ngày 3/7, chị Tôn - mẹ học sinh nói trên - bắt đầu nghi ngờ khi một giáo viên yêu cầu con trai chị nghỉ học vào hôm sau vì cậu bé quá phiền phức. Tuy nhiên, chị vẫn mang con đến lớp và hỏi các cô vì sao lại bắt cậu bé nghỉ học, rằng họ có từng đánh bé chưa, nhưng họ phủ nhận. Chiều hôm đó, cậu bé trở về nhà với bộ dạng vui vẻ khác hẳn mọi hôm.

Theo VTC News dẫn nguồn từ SCMP, sự việc xảy ra ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ba giáo viên mẫu giáo đã bị sa thải.

“Con trai nói với tôi rằng 'Mẹ ơi, hôm nay con rất hạnh phúc, cả ngày nay cô giáo không đánh con'”, chị Tôn kể. Giật mình sợ hãi trước lời nói ngây thơ này, ngay sau đó, chị cùng với lực lượng công an đến trường mẫu giáo để kiểm tra camera giám sát những ngày trước. Họ rất sốc khi phát hiện ba giáo viên đã nhiều lần bạo hành thể xác cậu bé.

Con trai cô Tôn đã bị bạo hành tại trường nhiều lần - Ảnh: Sohu

Theo báo Phụ Nữ Mới dẫn nguồn từ Sohu, khi xem video giám sát của tổng cộng 17 ngày, từ ngày 7/6 đến 4/7, ngoại trừ những ngày trẻ không đến trường. Cô Tôn phát hiện chỉ trong 17 ngày, con trai mình đã bị đánh hơn 130 lần, khi thì bị đánh vào đầu bằng bút, khi thi bị tát thẳng vào mặt, lúc thì bị kéo tai, véo tay, đá chân…

Người đánh con cô Tôn nhiều nhất chính là cô giáo họ Vương. Đang vẽ tranh mà ngẩng đầu, con cô sẽ bị tát; làm bài tập mà nói leo một câu, con cô sẽ bị véo vào tay; đứng xếp hàng mà quay ngang quay dọc, con cô sẽ bị đánh vào chân.

Gây phẫn nộ nhất là ngày 7/6, khi các bạn nhỏ khác đều ra ngoài sân học ngoại khóa, riêng con cô bị giữ lại, nhốt trong phòng học hơn 10 phút.

Trong khoảng thời gian này, cô Vương liên tục dùng đầu bút nhọn chọc vào đầu con trai cô Tôn, cậu bé nói một câu sẽ bị chọc một lần, cảnh tượng khiến người xem bức xúc không thôi.

Giáo viên phụ trách chính của lớp cũng từng đánh cậu bé 2 lần, chủ yếu là lôi ra chỗ khác đánh. Con trai cô Tôn kể lại có lần, cô này kéo cậu bé vào phòng chứa nước và đấm vào bụng cậu bé. Tuy ở khu vực này không có camera giám sát nhưng vết tích trên bụng cậu bé thì vẫn còn y nguyên.

Chưa dừng lại ở đó, một lần khác khi con trai 11 tuổi của giáo viên phụ trách đến trường chơi còn dùng kiếm đồ chơi chọc vào vùng kín của con trai cô Tôn. Thời điểm đó, cô Vương cùng một giáo viên khác cũng có mặt song lại “nhắm mắt làm ngơ”.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nhân viên giữ trẻ Vương đã đến gặp cô Tôn và muốn giải quyết trong hòa bình nhưng cô Tôn từ chối. Giáo viên phụ trách và một giáo viên khác có liên quan cũng đến xin lỗi, tuy nhiên, cô Tôn vẫn không chấp nhận.

Ban đầu, kết quả cơ quan điều tra đưa ra là không có hành vi đánh đập, không cấu thành hành vi vi phạm pháp luật, không đủ căn cứ để khởi tố.

Không hài lòng với kết quả này, cô Tôn đã khiếu nại lên thẳng Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Đảo. Cơ quan này đã tiếp nhận đơn khiếu nại và tiến hành thụ lý.

Theo thông tin mới nhất, nhân viên giữ trẻ họ Vương trong vụ việc đã bị sa thải vào cuối tháng 7, hai giáo viên còn lại cũng bị đuổi việc vào tháng 8 vừa qua.

Dẫu vậy, cô Tôn cho hay cô vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm công lý cho mình. Cô muốn Cục Giáo dục và đào tạo tiến hành thanh tra kiểm tra toàn bộ trường mẫu giáo nơi con cô theo học, đồng thời có văn bản chính thức gửi tới cô cùng các bậc phụ huynh khác. Cô không chấp nhận bồi thường và không muốn hòa giải với bất kỳ ai.