Mua bánh trung thu trên Facebook, người phụ nữ 51 tuổi gặp 'hoạ': 1 cú click chuột, mất sạch tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng

Nghĩ mua được giá hời, bà quyết định mua hai hộp để ăn thử và nghĩ bụng nếu thấy ngon thì sẽ giới thiệu cho người khác.
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Theo VTC News dẫn nguồn từ Sina, cách đây không lâu, bà Lý (51 tuổi, làm công việc hành chính ở Singapore) nhìn thấy một quảng cáo bánh trung thu rất bắt mắt trên Facebook. Theo đó, một hộp bánh trung thu 8 cái đang giảm giá từ 56 đô la Singapore (gần 1 triệu đồng) xuống còn 29 đô la Singapore (hơn 500.000 đồng).
Nghĩ rằng giá này quá hời, bà quyết định mua hai hộp để ăn thử và nghĩ bụng nếu thấy ngon thì sẽ giới thiệu cho người khác.
Để đặt bánh, bà Lý nhấp vào liên kết đính kèm quảng cáo, tải phần mềm theo hướng dẫn và điền thông tin thanh toán của mình. Mặc dù khá lo lắng về khả năng bị lừa đảo, bà không nghĩ nhiều do không sử dụng các công cụ thanh toán trực tuyến. Sau đó, bà kiểm tra điện thoại di động và tài khoản ngân hàng của mình ngay và không thấy bất thường.
Ngày hôm sau, bà Lý bàng hoàng khi không thể đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của mình nữa. Sợ hãi, bà chạy ngay đến một máy ATM gần nhà để kiểm tra và phát hiện 76.538 đô la Singapore (tương đương 1,3 tỷ đồng) trong tài khoản đã không cánh mà bay với 4 lần chuyển tiền liên tục.
Người phụ nữ này suy sụp tiết lộ, trong số tiền bị mất có 50.000 đô la Singapore (khoảng 888 triệu đồng) dành cho việc thanh toán đặt cọc mua nhà, phần còn lại dành cho chi phí trang trí. Bây giờ, tiền tiết kiệm đã mất sạch và bà không biết phải làm gì.
Liên quan đến vụ việc, theo Tiền Phong dẫn nguồn từ The Straits Times, lực lượng Cảnh sát Singapore xác nhận với truyền thông rằng có sự việc trên và họ đang điều tra.
Các cơ quan chức năng ở các nước châu Á thường xuyên cảnh báo người dân thận trọng. Bởi những vụ lừa tiền qua mạng đang ngày càng trở nên phổ biến, và những dịp người dân tăng mua sắm thì những vụ lừa đảo cũng càng nhiều. Chỉ trong vòng một tháng, những vụ lừa đảo ở Singapore liên quan đến việc bán bánh trung thu qua mạng xã hội đã khiến các nạn nhân mất ít nhất 325.000 SGD (5,8 tỷ đồng).
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cũng đã khuyến cáo người dân cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại.