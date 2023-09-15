Kinh hoàng phát hiện em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị chôn sống ở nghĩa trang, cặp vợ chồng trẻ phát hiện nhờ tiếng khóc vang lên từ mặt đất

Thế giới 15/09/2023 20:04

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, đưa em bé đến bệnh viện gần đó để kiểm tra, thăm khám và chăm sóc. Các chuyên gia y tế cho biết đứa trẻ đang ở tình trạng khó thở, hô hấp yếu.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Daily Star, sự việc xảy ra ở Ấn Độ, tại một ngôi làng mang tên Pulandar vào ngày 8/9 vừa qua.

Cặp vợ chồng Rajesh Kumar và Neelam đang trên đường đi làm về. Khi qua nghĩa trang, bỗng họ nghe thấy âm thanh như tiếng khóc, liền chú ý tìm kiếm và nhận thấy âm thanh này dường như phát ra từ mặt đất.

Dò tìm và đi về phía có tiếng khóc, họ phát hiện một bàn tay bé xíu nhô lên khỏi mặt đất. Hai vợ chồng lập tức đào bới đất và gạch vụn một cách vừa khẩn trương vừa cẩn thận, cứu lên một đứa trẻ sơ sinh. Lúc này, cơ thể đứa bé vẫn còn gắn với nhau thai và dây rốn; đất cát, bụi bẩn dính đầy người.

Với sự thông báo của Rajesh Kumar và Neelam, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, đưa em bé đến bệnh viện gần đó để kiểm tra, thăm khám và chăm sóc. Các chuyên gia y tế cho biết đứa trẻ đang ở tình trạng khó thở, hô hấp yếu.

Điều nay mắn là bé trai này có thể trạng tốt và với sự nỗ lực, tận tình, các bác sỹ nhanh chóng giúp bé trở về trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Trong khi đó, cảnh sát tìm kiếm cha mẹ bé. Ủy ban Phúc lợi trẻ em xác nhận sẽ cử người chăm sóc cậu bé cho đến khi cảnh sát hoàn tất việc điều tra.

Cặp vợ chồng Rajesh và Neelam, những người đang có hai con gái, cho biết họ rất quan tâm đến việc nhận nuôi cậu bé mà họ tìm thấy ở nghĩa trang.

Kinh hoàng phát hiện em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị chôn sống ở nghĩa trang, cặp vợ chồng trẻ phát hiện nhờ tiếng khóc vang lên từ mặt đất - Ảnh 1
Cả hai nhanh chóng bới đất để cứu đứa trẻ sơ sinh bị chôn sống - Ảnh: Jam Press

Chuyện trẻ em bị chôn sống xảy ra không ít ở Ấn Độ. Trước đó, theo VnExpress dẫn nguồn từ BBC, ông Abhinandan Singh, cảnh sát trưởng bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ, hôm 14/10/2019 cho biết một người làng đã tình cờ phát hiện ra bé sơ sinh trên khi đang đào hố chôn cất con gái vừa tử vong của anh.

"Khi họ đào mộ cho đứa trẻ, ở độ sâu 3 ft (90 cm), chiếc xẻng đã va phải một bình đất nung. Họ kéo nó ra và có một đứa bé đang nằm trong đó", ông Singh nói.

Nạn nhân đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện và đang hồi phục.

Kinh hoàng phát hiện em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị chôn sống ở nghĩa trang, cặp vợ chồng trẻ phát hiện nhờ tiếng khóc vang lên từ mặt đất - Ảnh 2
Bé gái sơ sinh ở bang Uttar Pradesh được phát hiện bị chôn sống dưới khoảng 90 cm đất và không rõ bố mẹ là ai - Ảnh: BBC

Cảnh sát đang điều tra sự việc và nỗ lực truy tìm bố mẹ của bé gái. "Chúng tôi nghi ngờ việc này xảy ra do chủ đích của họ", ông Singh nói thêm.

Ấn Độ là một trong những nước có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao nhất. Phụ nữ thường bị phân biệt đối xử và các bé gái bị xem là một gánh nặng tài chính, nhất là ở các vùng nông thôn nghèo. Các nhà hoạt động cho hay vì quan niệm trọng nam khinh nữ, có hàng triệu bé gái ở nước này bị sát hại từ khi còn trong bào thai hoặc thậm chí sau khi đã chào đời. 

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Cô trông trẻ đi ra ngoài kiểm tra, phát hiện cả em bé và con chó đều đã chết. Người này sau đó đã đưa thi thể đứa bé vào nhà và cho vào một túi rác màu đen.

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Từ khóa:   tin thế giới tin tức xã hội Bé sơ sinh bị bỏ rơi

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