Bảo mẫu để quên bé gái 11 tháng tuổi trong ô tô khiến trẻ tử vong thương tâm, phẫn nộ hành động bỏ thi thể vào túi rác để phi tang

Thế giới 15/09/2023 17:29

Cô trông trẻ đi ra ngoài kiểm tra, phát hiện cả em bé và con chó đều đã chết. Người này sau đó đã đưa thi thể đứa bé vào nhà và cho vào một túi rác màu đen.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Daily Mail, em bé 11 tháng tuổi lìa đời sau 6 tiếng đồng hồ bị bỏ quên trong ô tô đóng kín dưới tiết trời nóng bức; chú chó bị nhốt cùng bé cũng chết thảm.

Kẻ gây ra tấn bi kịch này là Kristen Danielle Graham (40 tuổi, sống ở Virginia, Mỹ). Cô ta bị buộc tội bỏ bê trẻ em và có hành vi tàn ác với động vật. 

Kristen Graham được một cô gái 17 tuổi không rõ danh tính giao trách nhiệm chăm sóc đứa con 11 tháng tuổi của cô là Myrical Wicker trong hai ngày. Khoảng 1h ngày 12/9, Graham nhận được điện thoại của một người bạn yêu cầu mang thuốc lá đến nhà. Người bạn này không thể tự mua thuốc lá vì đang phải chăm sóc một người già ở Newport News. 

Bảo mẫu để quên bé gái 11 tháng tuổi trong ô tô khiến trẻ tử vong thương tâm, phẫn nộ hành động bỏ thi thể vào túi rác để phi tang - Ảnh 1
Chân dung em bé 11 tháng tuổi qua đời thương tâm - Ảnh: NYP

Graham rời khỏi nhà, đặt đứa trẻ và con chó của cô ta vào ghế sau của ô tô rồi lái xe đến cửa hàng 7-Eleven để lấy thuốc lá. Tiếp đó, người phụ nữ này đã dành khoảng thời gian rất dài ở chỗ  bạn mình, hoàn toàn quên rằng em bé và chú chó vẫn ở trong ô tô.

Ngay cả khi đã trở lại xe và lái về nhà vào lúc 8h, Kristen Danielle Graham vẫn không nhớ đến sự hiện diện của đứa trẻ và con chó trong chiếc ô tô có cửa sổ đóng kín.

Vào khoảng 14h30, sau khi đã ngủ một giấc, Graham tỉnh giấc khi nhận được điện thoại. Cô ta đi ra ngoài kiểm tra, phát hiện cả em bé và con chó đều đã chết. Graham đưa thi thể đứa bé vào nhà và cho vào một túi rác màu đen.

Theo hồ sơ tòa án, ông lão Paul Kudlaty (80 tuổi) chính là người đưa đứa trẻ đến Bệnh viện Bon Secours Mary Immaculate trong một túi rác. Người đàn ông này không phải đối mặt với cáo buộc nào, còn Graham bị bắt ngay sau đó.

Khi bị thẩm vấn, Graham đưa ra những lời giải thích mâu thuẫn nhau về lý do đứa trẻ và con chó bị bỏ lại trong xe. Cảnh sát đang điều tra xem liệu có phải cô cố tình làm điều đó hay không. Các điều tra viên cũng đang tìm hiểu xem nhiệt độ bên trong xe nóng đến mức nào vào thời điểm xảy ra sự việc.

Cảnh sát trưởng Ron Montgomery cho biết, các quan chức đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi em bé để quyết định có nâng tội danh của Graham lên thành tội giết người hay không.

"Dù đây không phải trường hợp hiếm gặp nhưng chúng tôi rất sốc trước cái chết của em bé 11 tháng tuổi. Chúng tôi là những người thực thi pháp luật nên sẽ điều tra đến tận cùng sự việc để tìm ra nguyên nhân cái chết thương tâm này. Rõ ràng đây là một tình huống khủng khiếp. Mọi người cần lưu ý khi đi du lịch cùng trẻ nhỏ, đừng để xảy ra thêm trường hợp tương tự nào", cảnh sát trưởng nói.

Hiện Graham bị giam giữ tại nhà tù khu vực bán đảo Virginia để chờ kết quả điều tra.

Bảo mẫu để quên bé gái 11 tháng tuổi trong ô tô khiến trẻ tử vong thương tâm, phẫn nộ hành động bỏ thi thể vào túi rác để phi tang - Ảnh 2
Đối tượng Kristen Danielle Graham - Ảnh: NYP

Vì sao trẻ dễ bị tử vong khi ở trong ô tô thời gian dài?

Theo Tuổi Trẻ, bỏ quên một đứa trẻ trên xe dẫn tới cái chết thương tâm, chuyện tưởng không thể xảy ra nhưng đã xảy ra và không chỉ một lần, là cảnh báo nghiêm khắc với người lớn rằng lơ là, tắc trách có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Bảo mẫu để quên bé gái 11 tháng tuổi trong ô tô khiến trẻ tử vong thương tâm, phẫn nộ hành động bỏ thi thể vào túi rác để phi tang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chết vì nóng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên xe hơi (ngoại trừ các vụ tai nạn đâm xe) với trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Kể từ năm 1998, trung bình mỗi năm có 38 trẻ em ở Mỹ chết vì nóng khi trên xe. 

Nguy cơ chết vì quá nóng đặc biệt cao với trẻ em vì thân nhiệt của chúng tăng nhanh gấp từ 3-5 lần so với thân nhiệt người lớn, theo Hiệp hội Nhi khoa Mỹ (AAP). Lý do vì trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh, còn thiếu khả năng điều hòa thân nhiệt hiệu quả. Trẻ em cũng bị mất nước nhanh hơn người lớn.

Đây là lý do vì sao một số hãng sản xuất xe hơi cũng đã bắt đầu lắp đặt thêm công nghệ cảnh báo trong các xe nhằm giúp cha mẹ hay những người chăm sóc trong trường hợp họ bỏ quên trẻ em hay thú cưng trên xe.

Mang dép crocs khi đi thang cuốn, bé gái gặp tai nạn bất ngờ, dẫn đến gãy ngón chân, ám ảnh tâm lý

Mang dép crocs khi đi thang cuốn, bé gái gặp tai nạn bất ngờ, dẫn đến gãy ngón chân, ám ảnh tâm lý

Theo người mẹ này, may mắn là cô đã kịp thời kéo chân con gái, thế nhưng đây rõ ràng là một vụ tai nạn kinh hoàng, cô chỉ muốn cảnh báo các bậc cha mẹ nên để con tránh xa hai bên thang cuốn và lưu ý khi đi loại dép crocs này.

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