Đại diện của Câu lạc bộ thể hình nơi xảy ra vụ việc, cho biết anh thanh niên này là thành viên quen mặt ở đây. Không hiểu vì lý do gì, hôm đó anh quyết định nằm đẩy tạ đòn hơn 100kg trên ghế mà không có người giám sát.

Theo VTC News dẫn nguồn từ China Press, tai nạn thương tâm xảy ra lúc 15h ngày 14/9 trong một phòng gym ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), khi nam thanh niên 25 tuổi họ Chương đang cố gắng tập luyện với cặp tạ nặng hơn 100kg. Dựa trên hình ảnh được camera an ninh tại phòng tập ghi lại, Chương gần như không nâng được thanh tạ lên trên ngực. Khi anh đang cố gắng đẩy nó để đặt lên móc hình chữ J thì cánh tay sụp xuống. Hậu quả là thanh tạ mỗi đầu nặng 50kg lăn từ ngực xuống cổ Chương.

Trong 25 giây sau đó, nam thanh niên cố gắng thoát ra nhưng bất lực. Phải hơn một phút sau mới có người biết Chương đang gặp nạn. Hai nhân viên phòng tập chạy về phía Chương để nhấc thanh tạ ra khỏi người anh. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Đại diện của Câu lạc bộ thể hình Vũ Hán Pafik, nơi xảy ra vụ việc, cho biết Chương là thành viên quen mặt ở đây. Không hiểu vì lý do gì, hôm đó anh quyết định nằm đẩy tạ đòn hơn 100kg trên ghế mà không có người giám sát.

Thanh tạ mỗi đầu nặng 50kg lăn từ ngực xuống cổ Chương - Ảnh: Weibo Trước đó, theo VnExpress dẫn nguồn từ News.com.au một phụ nữ 42 tuổi bị đè chết khi cố gắng nâng quả tạ nặng 180 kg tại một phòng tập thể hình ở thành phố Mexico. Nạn nhân đang tập thể dục tại Fitness Sport hôm 21/2 thì bị quả tạ rơi trúng cổ. Sự việc xảy ra trước mắt con gái cô và một người đàn ông cũng đi tập gym. Đoạn video từ camera giám sát trong phòng tập cho thấy trước đó, người phụ nữ đứng nói chuyện với con gái. Một lát sau, cô ngồi vào dưới thanh tạ có ít nhất bốn quả tạ ở mỗi đầu. Nữ gymer bị tạ đè vào cổ ở phòng tập - Ảnh: News.com.au Người phụ nữ dường như đã kiểm soát được thanh tạ siêu nặng trong khoảng 4 giây. Tuy nhiên, sau đó nó rơi xuống và đè lên cổ, khiến cô ngã đập mặt xuống ghế. Các gymer nhanh chóng chạy đến bên nạn nhân và hợp sức giúp nhấc các thanh kim loại ra khỏi người cô. Nhưng ngay khi thanh tạ được nhấc ra, người phụ nữ ngã ngửa ra sau. Thấy vậy, một người đàn ông xoay người cô sang một bên để kiểm tra. Song lúc này, người phụ nữ đã hoàn toàn bất tỉnh. Khi thấy máu chảy từ đầu nạn nhân, người đàn ông vội tránh đi. Các nhân viên y tế của Hội Chữ thập đỏ thành phố được gọi đến phòng tập nhưng cho biết người phụ nữ không còn dấu hiệu sinh tồn và tuyên bố cô này đã tử vong tại hiện trường.

Kinh hoàng phát hiện em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị chôn sống ở nghĩa trang, cặp vợ chồng trẻ phát hiện nhờ tiếng khóc vang lên từ mặt đất Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, đưa em bé đến bệnh viện gần đó để kiểm tra, thăm khám và chăm sóc. Các chuyên gia y tế cho biết đứa trẻ đang ở tình trạng khó thở, hô hấp yếu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuong-quyet-nang-thanh-ta-100kg-ma-khong-can-nguoi-giam-sat-nam-thanh-nien-tu-vong-thuong-tam-o-phong-tap-gym-vi-bi-ta-e-617655.html