Thi thể người mẫu 31 tuổi được tìm thấy trong tủ lạnh: Phát hiện đang mang thai 2 tháng, cơ thể nhiều thương tích do bị đánh đập

Thế giới 28/10/2023 20:15

Một nữ người mẫu được phát hiện đã qua đời trong tủ lạnh tại căn hộ riêng, chân tay cô bị trói và cơ thể có nhiều thương tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, dẫn tin từ E! News, vào ngày 12/9, người mẫu 31 tuổi được phát hiện đã qua đời tại một căn hộ ở Los Angeles. Theo Phòng Giám định Y khoa quận Los Angeles, cô chết vì bị bạo lực, giết hại, đồng thời các tình trạng nghiêm trọng khác trên cơ thể cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

KTLA đưa tin ngày 27/10, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Mooney đã bị đánh đập rồi đặt trong tủ lạnh. Lúc này cô đang mang thai 2 tháng. Báo cáo còn chỉ rõ, cổ tay và mắt cá chân của cô bị trói lại với nhau rồi buộc ra sau lưng. Cô bị bịt miệng bằng quần áo và có những vết thương ở đầu, thân và cánh tay.

Thi thể người mẫu 31 tuổi được tìm thấy trong tủ lạnh: Phát hiện đang mang thai 2 tháng, cơ thể nhiều thương tích do bị đánh đập - Ảnh 1
Người mẫu Maleesa Mooney - Ảnh: E! News

Theo thông tin từ báo Ngoisao, dẫn tin từ tờ People, kết quả khám nghiệm tử thi công bố hôm 27/10 ghi rằng Maleesa Mooney có nhiều chấn thương cùn cũng như vết rách, trầy xước và nhiễm trùng trên mặt, đầu, lưng, cánh tay. Một xương sườn của cô bị gãy. Báo cáo cho biết bản thân các vết thương này không đủ nghiêm trọng để gây ra cái chết của Maleesa nhưng chúng cho thấy có khả năng một vụ ẩu đả đã xảy ra trước khi cô qua đời. Kết quả khám nghiệm cũng chỉ ra Mooney có sử dụng cocaine.

Sở Giám định Y tế Quận Los Angeles xác định nguyên nhân cái chết của Maleesa Mooney do bị bạo hành dẫn đến tử vong và cô "có thể đã bị ngạt thở" mặc dù không có dấu hiệu trực tiếp nào từ việc siết cổ.

Đầu tháng 10, người thân của Maleesa cho biết cô đang mang thai hai tháng khi qua đời. Tuy nhiên báo cáo khám nghiệm tử thi không đề cập đến việc mang thai.

Thi thể người mẫu 31 tuổi được tìm thấy trong tủ lạnh: Phát hiện đang mang thai 2 tháng, cơ thể nhiều thương tích do bị đánh đập - Ảnh 2
Gia đình tổ chức lễ tưởng niệm Maleesa Mooney - Ảnh: Tờ People

Maleesa Mooney vừa chuyển đến tòa nhà trên đường South Figueroa, trung tâm Los Angeles một tháng trước đó. Báo cáo của cảnh sát cho biết lần cuối cô được nhìn thấy trong video giám sát của tòa nhà vào chiều 6/9. Ngày hôm sau, một người đàn ông được nhìn thấy trong camera đã sử dụng chìa khóa của Maleesa để đi lên thang máy vào căn hộ, mang theo túi ni lông.

Gia đình và bạn bè Maleesa Mooney nhận ra cô mất tích vào ngày 9/9 khi người mẫu không đến lấy đồ đạc như dự kiến. Ngày 10/9, chị gái Maleesa gọi điện nhờ cảnh sát tới kiểm tra. Các nhân viên đã tới nhưng ra về sau khi gõ cửa không thấy hồi đáp. Hai ngày sau, mẹ của Maleesa tiếp tục gọi cho cảnh sát, đồng thời liên lạc với quản lý tòa nhà để kiểm tra căn hộ. Hiện tại, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ liên quan đến cái chết của Maleesa Mooney.

Người mẫu 31 tuổi qua đời chỉ hai ngày sau khi một người mẫu khác, Nichole Coats, 32 tuổi, được tìm thấy chết tại một tòa nhà chung cư khác ở trung tâm Los Angeles. Cảnh sát đã đặt câu hỏi về một số điểm tương đồng giữa hai trường hợp, tuy nhiên sau đó họ xác định các trường hợp này không liên quan đến nhau, theo Abc7. Nichole Coats được xác định qua đời do ngộ độc cocaine và ethanol.

 

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