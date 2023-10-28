Đã có chồng và con, người phụ nữ vẫn lừa làm đám cưới giả với 3 người đàn ông, kiếm hơn 2,2 tỷ đồng

Cụ thể, cô Chu đã gặp 3 "người chồng tương lai" lần lượt là Luo, Zhang và Xu, tại nơi làm việc hoặc trên mạng xã hội. Cô cố gắng che giấu những mối quan hệ này với chồng hợp pháp - người đang điều hành một doanh nghiệp và hiếm khi ở nhà.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ SCMP, người phụ nữ họ Zhou, 35 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã kết hôn hợp pháp và có một con gái khi bắt đầu hẹn hò với những người đàn ông khác.

Tại 3 đám cưới giả, tất cả họ hàng và bạn bè bên nhà gái đều là diễn viên mà Zhou thuê. Cô tiếp tục thuê một số người trong số họ đến thăm nhà với tư cách khách mời trong những năm sau.

Zhou dùng tên giả để hẹn hò với 3 người đàn ông vài tháng trước khi đề nghị cưới. Để tránh đăng ký kết hôn chính thức, cô nói dối nhà bị phá bỏ và phải sống độc thân để nhận tiền bồi thường của chính phủ. Cô đề nghị tổ chức lễ cưới để nhận quà và tiền.

Khi sống cùng 1 trong 3 người chồng giả, Zhou nói với những người khác rằng cô phải đi đào tạo theo kế hoạch của công ty.

Người phụ nữ làm đám cưới giả với 3 chồng, lừa hơn 2,2 tỷ đồng -

Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, dẫn tin từ Đài truyền hình Giang Tô, Zhang Xueting, trợ lý công tố viên tại Viện kiểm sát nhân dân Lishui Nam Kinh, rằng Zhou "xinh đẹp và giỏi giả vờ". Người phụ nữ đã lừa 3 người chồng giả tổng số tiền 660.000 nhân dân tệ (hơn 2,2 tỷ đồng).

Năm ngoái, Zhou đã cố gắng lừa thêm tiền từ Zhang, một trong những người "chồng" của cô, và nói với anh rằng cô sắp sinh cho anh cặp song sinh một trai, một gái. Cô nói với Zhang sắp sinh con tại nhà bố mẹ đẻ ở một thành phố khác và gửi cho anh những bức ảnh kết quả khám thai hay ảnh trẻ sơ sinh mà cô tìm thấy trên mạng.

Khi Zhang yêu cầu được gặp những đứa trẻ sau khi chúng "được sinh ra", Zhou đã thuê một diễn viên đóng vai bác sĩ. Bác sĩ giả gặp Zhang và mẹ anh tại bệnh viện nhưng không trả lời được câu hỏi của họ, Zhang mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Những bữa tiệc cưới truyền thống được Chu tổ chức là một phần trong chiêu trò lừa đảo tinh vi - Ảnh: Shutterstock

Sau khi kiểm tra lý lịch của Zhou, anh phát hiện cô đã kết hôn hợp pháp nên gọi báo cảnh sát. Cô đối mặt với mức án tối thiểu 10 năm tù về tội lừa đảo số tiền lớn.

Sau khi biết được những gì cô làm, người chồng hợp pháp của Zhou đã ly dị cô hồi tháng 4.