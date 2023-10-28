Theo thông tin từ VTC News, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 28/10 trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam.

Đến Km1328+200, đoạn qua xã Cà Dy, huyện Nam Giang, xe tải 17H 019.44 xảy ra va chạm với xe tải BKS 50H 212.19 do Nguyễn Thành Công (37 tuổi, trú huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải BKS 17H 019.44 bốc cháy ngùn ngụt, còn tài xế Nguyễn Thành Công bị mắc kẹt một chân trong cabin.

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt sau va chạm trên đường Hồ Chí Minh - Ảnh: VTC News

Đầu xe tải BKS 17H 019.44 bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh: VTC News

Một tài xế bị mắc kẹt chân trong cabin - Ảnh: VTC News

Đội CSGT số 2 huy động tất cả lực lượng tại chỗ và các thiết bị chữa cháy, Công an huyện Nam Giang cùng người dân địa phương dập lửa - Ảnh: VTC News

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ - Ảnh: VOV

Hàng hoá trên xe bị cháy - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, ngay khi nhận được thông tin, Đội CSGT số 2 đã khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng giải cứu đưa tài xế Công ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời điều tiết phân luồng giao thông.

Ngoài ra, Đội CSGT số 2 huy động tất cả lực lượng tại chỗ và các thiết bị chữa cháy, Công an huyện Nam Giang cùng người dân địa phương dập lửa. Đến 8h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy trên xe ô tô BKS 17H 019.44.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.