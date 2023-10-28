Lao xuống biển cứu cháu đang chới với, hai ông cháu tử vong thương tâm

Đời sống 28/10/2023 06:57

Tối 27/10, lãnh đạo UBND phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai ông cháu tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào tối ngày 27/10, thông tin từ ông Trần Văn Dục, Phó chủ tịch UBND P.Quảng Thọ (TX.Ba Đồn, Quảng Bình), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến ông nội và cháu trai tử vong.

 

Khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Đ.V.R (63 tuổi) cùng cháu nội là Đ.V.B (15 tuổi, cùng trú tại P.Quảng Thọ) ra biển để kéo lưới bắt ruốc.

Khi đang kéo lưới, ông R. phát hiện cháu B. bị dòng nước cuốn ra xa nên bơi ra để ứng cứu. Tuy nhiên, do nước xiết, sóng lớn nên cả hai ông cháu đều bị cuốn đi.

Lao xuống biển cứu cháu đang chới với, hai ông cháu tử vong thương tâm - Ảnh 1
Đi kéo ruốc ở biển, hai ông cháu đuối nước tử vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, người dân ở gần sau khi phát hiện vụ việc đã trình báo chính quyền địa phương để điều động lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, hai ông cháu được đưa lên bờ, nhưng cả hai đã tử vong do đuối nước.

Lao xuống biển cứu cháu đang chới với, hai ông cháu tử vong thương tâm - Ảnh 2
Người nhà tổ chức tang lễ cho hai ông cháu bị đuối nước - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo ông Dục, cháu B. mất bố năm 10 tuổi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là hộ cận nghèo trên địa bàn. Hiện tại, thi thể hai ông cháu được đưa về tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

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