Danh tính 'hotgirl' chuyên trộm tiền mừng cưới ở Hà Nội: Ăn mặc đẹp, đi xe máy xịn để tránh sự nghi ngờ

Đời sống 27/10/2023 16:22

Vào ngày 27/10, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết vừa tạm giữ một nghi can gây ra hàng loạt vụ trộm tiền mừng đám cưới trên địa bàn.

Theo thông tin từ VOV, Cơ quan CSĐT - CAH Đan Phượng, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Khánh Linh (SN 2003) trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Hoàng Khánh Linh bị người dân bắt giữ quả tang tại một đám cưới ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng vào trưa 25/10. Tại cơ quan công an, Hoàng Khánh Linh khai nhận, lợi dụng lúc gia đình đón dâu đã lẻn lên tầng 2 vào phòng ngủ mở tủ lấy 51 phong bì tiền mừng cưới, tổng giá trị hơn 19 triệu đồng. Thấy người lạ, hành vi lạ, gia đình chú rể đi kiểm tra thì phát hiện cô này đang lục lọi tủ nên trình báo công an.

Danh tính 'hotgirl' chuyên trộm tiền mừng cưới ở Hà Nội: Ăn mặc đẹp, đi xe máy xịn để tránh sự nghi ngờ - Ảnh 1
Hoàng Khánh Linh tại cơ quan công an - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

 

Trước đó, theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, các đơn vị công an xã thuộc CAH Đan Phượng liên tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị mất trộm tiền mừng cưới. Cụ thể, ngày 24/9, tại xã Hạ Mỗ, gia đình bà Nguyễn Thị V tổ chức đám cưới cho con gái, sử dụng hộp gỗ hình ngôi nhà để nhận phong bì tiền mừng.

Tan tiệc vui, gia đình chuyển hộp đựng quà vào phòng ngủ. Đến gần 13h chiều cùng ngày, sau khi nhà trai đến đón dâu, tiễn con về nhà chồng, bà V phát hiện hộp gỗ bị cạy phá, mất toàn bộ số phong bì mừng cưới bên trong. Còn tại gia đình bà Đào Thị Đ, ở xã Tân Hội, sau khi tổ chức đám cưới cho con gái, người nhà mang thùng đựng phong bì có khóa cẩn thận, về để trong phòng ngủ nhà riêng.

Tối hôm sau, bà Đ cùng gia đình mở thùng để kiểm đếm thì thấy số lượng phong bì bị có dấu hiệu thiếu hụt, xác định mất khoảng 135 phong bì.

 

Danh tính 'hotgirl' chuyên trộm tiền mừng cưới ở Hà Nội: Ăn mặc đẹp, đi xe máy xịn để tránh sự nghi ngờ - Ảnh 2
Hình ảnh Hoàng Khánh Linh đột nhập vào nhà có đám cưới để trộm tiền mừng bị camera an ninh ghi lại - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Quá trình làm việc với Hoàng Thị Khánh Linh, đối tượng thừa nhận ngoài vụ trộm bị bắt quả tang, cô ta cũng là thủ phạm của 2 vụ trộm cắp nói trên. Ngoài ra, cơ quan công an còn làm rõ, Linh cũng là đối tượng trộm cắp tài sản tại đám cưới trên địa bàn xã Thượng Mỗ ngày 3-10, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội vào ngày 24/10. Bước đầu xác định tổng số tiền mừng cưới bị Linh trộm cắp là 200 triệu.

Thủ đoạn của Linh là ăn mặc đẹp, đeo túi xách, đi xe máy xịn vào đám cưới như khách mời để tránh sự nghi ngờ. Sau đó tìm thời cơ đột nhập vào nơi cất giấu tài sản để trộm cắp.

Danh tính 'hotgirl' chuyên trộm tiền mừng cưới ở Hà Nội: Ăn mặc đẹp, đi xe máy xịn để tránh sự nghi ngờ - Ảnh 3
Hoàng Thị Khánh Linh cùng tang vật tại cơ quan công an - Ảnh: VOV

Công an huyện Đan Phượng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác vì đây là thời điểm cuối năm, mùa cưới, mùa tân gia; quà mừng nên được quản lý chặt chẽ, cất tủ có khóa hoặc két sắt. Nếu phát hiện người lạ cần để ý quan sát.

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