Đi ăn đám giỗ, 2 cha con tử vong sau va chạm với xe tải ở Thanh Hóa

Đời sống 27/10/2023 14:14

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ TNGT thương tâm khiến hai cha con tử vong do va chạm với xe tải.  

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng rạng sáng 27/10, trên đường tỉnh lộ 510B thuộc địa phận thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ xảy ra vụ TNGT giữa mô tô biển số 36C2-367.71 do anh NVT (25 tuổi, ngụ xã Hoằng Thanh) điều khiển chở theo cháu NVTA (5 tuổi, con trai anh T) va chạm với xe tải biển số 37C-063.70 do tài xế Trương Văn Sự (30 tuổi, ngụ xã Hoằng Phụ) điều khiển.

Hậu quả vụ TNGT khiến anh hai cha con anh NVT tử vong tại chỗ.

Anh T chở con trai xuống nhà ba mẹ vợ ăn giỗ và liên hoan em vợ đi xuất khẩu lao động, trên đường về nhà xảy ra va chạm với xe tải.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Hoằng Phụ và lực lượng CSGT huyện Hoằng Hóa đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông theo quy định.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 27/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết.

6h30 cùng ngày, xe tải biển số 77F-01*** do Võ Ngọc Tùng (30 tuổi, trú thị xã Sông Cầu, Phú Yên) lái tông vào xe tải 71H-00*** do Nguyễn Văn Phúc (32 tuổi, trú huyện Thạnh Phú, Bến Tre) đang chạy cùng chiều.

Đi ăn đám giỗ, 2 cha con tử vong sau va chạm với xe tải ở Thanh Hóa - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn sáng 27/10 làm 3 người tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau khi bị tông, chiếc xe tải do ông Phúc cầm lái va vào hai người trên xe đạp điện đang chuẩn bị qua đường và một người đi xe máy cùng chiều, làm cả ba chết tại chỗ.

Danh tính các nạn nhân được xác nhận là ông N.Q. (65 tuổi) là người đi xe máy; bà H.T.M. (57 tuổi) và em Đ.T.H. (12 tuổi), là hai bà cháu. Cả ba nạn nhân cùng trú xã Cam Thịnh Đông.

Tại hiện trường, xe máy và xe đạp điện biến dạng, hai xe tải hư hỏng nhẹ. Tài xế xe biển số Bình Định bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

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