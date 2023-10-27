Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) xác nhận bệnh nhi được cấp cứu sau vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh đã tử vong sau khi nhập viện.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 27/10, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông) xác nhận bệnh nhi trong vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh hôm 26/10 đã tử vong.

Xe cứu thương lật nghiêng bên đường, bệnh nhi 1 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, khoảng 17h ngày 26/10, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R'lấp), xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe cứu thương tự lật.

Chiếc xe cứu thương mang biển kiểm soát 47B.014.24 do ông Võ Văn H. (38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk), điều khiển, lưu thông từ hướng Đắk Lắk đi TPHCM. Trên xe chở theo bệnh nhân đi cấp cứu là cháu C.M.N. (1 tuổi) và người thân của cháu N.

Đang lưu thông, tài xế bất ngờ mất lái, xe lao lên dải phân cách giữa đường, tông vào trụ đèn chiếu sáng rồi lật qua phần đường theo hướng ngược lại.

Trên xe chở theo bệnh nhân đi cấp cứu là cháu C.M.N. (1 tuổi) và người thân của cháu N - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Vietnam+, ngay khi phát hiện sự việc, người dân địa phương hỗ trợ gia đình đưa cháu N. đến Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp cấp cứu. Tuy nhiên do tình trạng bệnh nặng, cháu bé đã tử vong.

Tài xế và người thân của cháu N. đi cùng trên xe bị thương nhẹ. Xe cứu thương hư hỏng nặng.

Ngoài ra, Cơ quan chức năng huyện Đắk R’lấp đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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