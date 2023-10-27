Người chồng kể lại phút bất lực lao vào cứu vợ con trong đám cháy: 'Đâu ai ngờ lại xảy ra sự việc đen đủi đến thế'

Đời sống 27/10/2023 09:21

Tạii Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (quận Hà Đông, Hà Nội), anh M.V.Y. (SN 1988, quê Nam Định), nạn nhân còn sống sót duy nhất trong vụ cháy ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, được đưa vào để cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau hơn 4 giờ điều trị, sức khỏe của anh M.V.Y. (SN 1988, quê Nam Định) đã ổn định hơn, song phần mặt, tay và cả 2 chân của anh vẫn đau rát do bị bỏng nặng sau vụ hỏa hoạn. Người thân của anh Y. cho biết, họ vẫn đang giấu người đàn ông này về thông tin vợ và 2 con của anh đã tử vong.

Anh Y. cho biết, vào khoảng 17h30 cùng ngày, khi anh đang dùng máy ép thủy lực để ép các bình xịt tóc ở trong nhà thì bất ngờ lửa ở khu vực máy ép bùng cháy lớn.

Cũng theo anh Y., khi lửa bùng cháy, quần áo anh đã bị ngọn lửa thiêu rụi khiến anh bị bỏng. Do quá bất ngờ, anh Y. liền bỏ chạy ra ngoài cửa nhà. Nhưng khi vừa chạy ra ngoài cửa, anh Y. liền nghĩ tới vợ và 2 con còn ở bên trong nên đã lao vào để cứu. Nhưng lúc này ngọn lửa đã bùng lên rất lớn, khói độc mù mịt, người dân ngăn không cho anh Y.  lao vào đám cháy nữa.

Người chồng kể lại phút bất lực lao vào cứu vợ con trong đám cháy: 'Đâu ai ngờ lại xảy ra sự việc đen đủi đến thế' - Ảnh 1
Phần tay, mặt và 2 chân của anh Y. bị bỏng nặng - Ảnh: Báo Dân trí

Anh Y. cho biết, sau khi lửa cháy lớn, các thiết bị dẫn gas và bình gas của gia đình anh phát nổ khiến toàn bộ trần nhà và các cấu kiện bị sụp đổ. Vợ con anh không thể thoát ra ngoài.

Người đàn ông 35 tuổi này cho biết, anh và vợ đã làm nghề đồng nát được 10 năm nay. Tuy nhiên thời gian hai vợ chồng chuyển tới khu vực xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì để làm mới được 4 năm.

Bình thường anh Y. không mua các loại bình xịt như vậy để ép, nhưng ngày hôm qua (25/10), có một công ty họ thanh lý vài trăm bình xịt hết hạn sử dụng, nhưng bên trong vẫn còn khí, nên gia đình đã mua về để làm. Anh Y. cũng không lường trước được sự việc xảy ra lại bất ngờ như vậy.

Người chồng kể lại phút bất lực lao vào cứu vợ con trong đám cháy: 'Đâu ai ngờ lại xảy ra sự việc đen đủi đến thế' - Ảnh 2
Nơi xảy ra cháy là ngôi nhà tạm, buôn bán sắt vụn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VOV, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 18h09 cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Hậu quả: 01 người bị thương được đưa đi cấp cứu, phát hiện 03 người tử vong; thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ. Theo thông tin người bị thương cung cấp: thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người, gồm: Anh M.V.Y. (SN 1988, quê Nam Định); chị N.T.T. (SN 1992; vợ anh Y.); M.T.Đ. (SN 2012) và M.B.A. (SN 2018, cả 2 là con anh Y. và chị T.).

Người chồng kể lại phút bất lực lao vào cứu vợ con trong đám cháy: 'Đâu ai ngờ lại xảy ra sự việc đen đủi đến thế' - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VOV

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an Thành phố phối hợp Công an huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện Thanh Trì tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp cơ quan, ban, ngành địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn cùng gia đình các nạn nhân.

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Vụ nổ căn nhà cấp 4 tại Thanh Trì (Hà Nội) đã khiến 3 người tử vong. Thời điểm cháy, chỉ thời gian ngắn ngọn lửa đã bao trùm căn nhà, vốn là nơi thu mua, kinh doanh phế liệu.

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