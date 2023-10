Một số người thân quen gia đình đã đến hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, gần 18h ngày 26/10, cơ quan công an nhận tin báo từ người dân về việc xảy ra cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà, gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội và Công an huyện Thanh Trì được điều động đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến hơn 18h cùng ngày, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 3 người và làm 1 người bị thương.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an Thành phố phối hợp Công an huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện Thanh Trì tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp cơ quan, ban, ngành địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn cùng gia đình các nạn nhân.