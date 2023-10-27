Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 3 người chết ở Hà Nội: Chồng hô hoán, lao vào cứu vợ con nhưng bất thành

Đời sống 27/10/2023 06:10

Vụ nổ căn nhà cấp 4 tại Thanh Trì (Hà Nội) đã khiến 3 người tử vong. Thời điểm cháy, chỉ thời gian ngắn ngọn lửa đã bao trùm căn nhà, vốn là nơi thu mua, kinh doanh phế liệu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào tối ngày 26/10, liên quan đến vụ cháy làm 4 người trong một gia đình thương vong xảy ra ở xã Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội), gia đình dùng máy ép chuyên dụng ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, lúc đó gần 18h, họ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội ở ngôi nhà cấp 4 buôn bán phế liệu.

Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 3 người chết ở Hà Nội: Chồng hô hoán, lao vào cứu vợ con nhưng bất thành - Ảnh 1
Lửa bùng lên dữ dội sau tiếng nổ lớn - Ảnh: Báo Dân trí
Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 3 người chết ở Hà Nội: Chồng hô hoán, lao vào cứu vợ con nhưng bất thành - Ảnh 2
Chiếc bình xịt phát nổ và hiện trường bên trong vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Lúc đó mọi người hô hoán nhau đến và gọi cho lực lượng chữa cháy. Lúc này, người đàn ông chạy vào cứu vợ con nhưng không được. Người chồng cũng bị bỏng và được đưa đi cấp cứu. Không lâu sau đó, lực lượng PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy. Tại hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng phát hiện 3 thi thể là người vợ và hai con nhỏ. Thi thể nạn nhân cũng được đưa ra xe cứu thương đến nhà xác ngay sau đó. Hơn 18h, người thân của nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường.

Một người phụ nữ có con học cùng nạn nhân cho biết, khi nghe con mình nói nhà bạn học cùng lớp bị cháy, tôi liền chạy xe máy tới để xem tình hình thế nào. Đến nơi thì biết 3 mẹ con cháu đã mất… 

Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 3 người chết ở Hà Nội: Chồng hô hoán, lao vào cứu vợ con nhưng bất thành - Ảnh 3
Một số người thân quen gia đình đã đến hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó,  theo thông tin từ báo Dân trí, gần 18h ngày 26/10, cơ quan công an nhận tin báo từ người dân về việc xảy ra cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà, gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội và Công an huyện Thanh Trì được điều động đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến hơn 18h cùng ngày, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 3 người và làm 1 người bị thương.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an Thành phố phối hợp Công an huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện Thanh Trì tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp cơ quan, ban, ngành địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn cùng gia đình các nạn nhân.

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